Bakan Akar: Sözleşmeli personelde yüzde 30 boşluk var



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde Şubat ayı itibarıyla sözleşmeli uzman erbaş, erbaş-er kadrolarında yüzde 30 oranında boşluk bulunduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, TSK bünyesinde bulunan sözleşmeli personel sayısına ilişkin soru önergesine yanıt verdi. Bakan Akar, 09 Şubat 2019 tarihi itibarıyla TSK bünyesinde 72 bin 355 uzman erbaş, 19 bin 887 erbaş-er olmak üzere toplam 92 bin 242 sözleşmeli personelin bulunduğunu belirtti. Bakan Akar, sözleşmeli uzman erbaş, erbaş-er kontenjanının 126 bin 494 olduğunu, buna göre yüzde 30 oranında boşluk bulunduğunu kaydetti.

ANKARA, ()