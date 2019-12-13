istanbul escort

beylikdüzü escort

banner314

banner325

Son Dakika

Bakan Akar: Siyasilerin karar alması son derece temelsizdir

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında 'Pilot Bröve ve Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Bakan Akar, ülkenin ve milletin birliği, bütünlüğüne yönelik...

GÜNDEM 13.12.2019, 18:33
Bakan Akar: Siyasilerin karar alması son derece temelsizdir

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında 'Pilot Bröve ve Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Bakan Akar, ülkenin ve milletin birliği, bütünlüğüne yönelik tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için gece gündüz çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Türkiye'nin güneyinde bir terör koridorunun ve terör devletinin oluşturulmasına yönelik girişimleri ortadan kaldırmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını belirten Bakan Akar, şunları kaydetti:
"Söz konusu terör koridoru tahrip edildi, herhangi bir şekilde kullanılamaz hale getirildi. Buradaki faaliyetlerimiz sırasında hem ABD hem Rusya ile mutabakat yapıldı. Bu mutabakatlarda bazı aksayan yönler var. Bu aksaklıkları gidermek için hem ABD hem Rusya ile yoğun bir şekilde görüşmeler yapmak suretiyle söz konusu mutabakatların yürümesi, ülkemizin güneyinde barış koridoru tesisi için her türlü çalışmayı da birlikte sürdürüyoruz. Biz olabildiğince tahammül, sabırla davranmakla birlikte herhangi bir şekilde oradaki unsurlarımıza, hak ve menfaatlerimize karşı yapılacak girişimlere karşı da meşru müdafaa hakkımızı saklı tutuyoruz ve bunu da sonuna kadar kullanmakta kararlıyız."
KOMŞULARIMIZI DAVET EDİYORUZ
Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki gelişmelere de değinen Bakan Akar, "1974'te neredeysek bugün de aynı yerdeyiz. Biz iyi komşuluk, uluslararası hukuk, karşılıklı saygıdan yanayız. Bunun için yapılması gereken ne varsa yaptık, yapmaya hazırız. Bu bir zafiyet değildir. Diğer taraftan da milli hak, alaka ve menfaatlerimizi de hiçbir zaman çiğnetmeyeceğiz. Bu bölgelerde herhangi bir oldu bittiye asla göz yummayacağız. Bu da bir tehdit değil. Biz sadece gerçekler etrafında buluşulmasını bekliyor, bunu tavsiye ediyor ve bütün komşularımızı da buna davet ediyoruz" dedi.
Libya ile yapılan mutabakat hakkında da konuşan Bakan Akar, "Biz egemen devletler olarak milletimizin deniz hak, alaka ve menfaatleri, hukuk çerçevesinde yapılması gerekenleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar üçüncü ülkeler için bir tehdit değil, üçüncü ülkelerin hak ve hukukuna taciz ve tecavüz değil. Biz sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı, hukukumuzu koruyor, kolluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
'TÜRKİYE’NİN SINIRI AYNI ZAMANDA NATO’NUN SINIRIDIR'
Bakan Akar, NATO ilişkilerine yönelik de "Bazı NATO üyesi ülkeler ittifaka yaraşır olmayan bazı tutum ve davranış içinde olsalar dahi biz NATO ile alakalı tüm faaliyetlerde her türlü sorumluluğumuzu yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Unutulmasın ki Türkiye'nin sınırı aynı zamanda NATO'nun sınırıdır. Biz sadece ülkemizi korumuyoruz aynı zamanda bir anlamda NATO'yu da koruyup kolluyoruz" diye konuştu.
'BÖYLE BİR ŞEY YOK'
Bakan Akar, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine ilişkin ise "Ülkemize ve milletimize karşı kabul edilmesi imkansız iddialar söz konusu. Bunlardan biri 1915 soykırım iddiası. Böyle bir şey yok. Bu bir siyasi mesele değil. Bu tamamen tarihi bir konu, bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya bir takım iddialarda bulunması son derece temelsizdir. Bunların da mutlaka düzeltileceğine, mutlaka anlaşılacağına inanıyoruz. Biz bu kararı alanlardan bizim arşivlerimize değil gerekirse kendi arşivlerine de bakmalarını istiyoruz. Bir örnek olarak, ABD Milli Arşivleri'nde General Harbord'ın 1919'da hazırladığı raporlar var, hem de iddia edilen olaylardan 4 sene sonra yapılan teferruatlı bir inceleme. Onlarda da çok açık ve net bir şekilde görülecektir ki burada elde edilen gerçekler hiçbir şekilde Ermeni iddialarını desteklememektedir. Dolayısıyla bu işin çözümü arşivler, raporlardır. İster Amerikan ister Türk ister başka ülkelerin arşivlerine bakın, tarihi tertemiz, utanılacak hiçbir şeyi olmayan bu asil milletin hiçbir şekilde böyle bir şeyle ilgisinin bulunmadığını herkes görecektir" diye konuştu.


ANKARA, ()

Yorumlar (0)
13°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 13 Aralık 2019
İmsak 06:42
Güneş 08:14
Öğle 13:03
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9