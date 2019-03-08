Bakan Akar: S-400'ler Ekim'den itibaren kurulmaya başlanacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "S-400'ler Ekimden itibaren kurulmaya başlanacak. Nerelerde olacağı konusunda Hava Kuvvetleri çalışmaları sürdürüyor" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Bakan Hulusi Akar'ın gündeme dair açıklamaları paylaşıldı. Bakan Akar, S-400'ler ile ilgili, "Bizim S-400 almamız bir tercih olmanın ötesinde zorunluluk. 82 milyon vatandaşımızı korumak ve kollamak zorundayız. S-400'ler Ekim'den itibaren kurulmaya başlanacak. Nerelerde olacağı konusunda Hava Kuvvetleri çalışmaları sürdürüyor" dedi.

'TEK HEDEFİMİZ TERÖRİSTLER'

Suriye konusuna değinen Bakan Akar, "Türkiye, Irak ile Suriye'nin kuzeyinde toplam 17 bin terörist var. 750'si yurt içinde, 3 bini Irak'ın kuzeyinde, 13 bini Suriye'nin kuzeyinde. 1984'ten beri şu ana kadar 66 bin 568 terörist etkisiz hale getirildi" diye konuştu. Bakan Akar, tek hedeflerinin teröristler olduğunu belirterek, "Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimiz yok. TSK'nın hedefinde 'Kürtler' diye bir şey söz konusu değil. Tamamen yalan. Tek hedefimiz teröristler. YPG, PKK, DEAŞ, FETÖ, El Kaide gibi teröristlere karşıyız. Başta Kürt kardeşlerimiz, hiçbir etnik grupla problemimiz söz konusu değil" dedi.

'GÜVENLİ BÖLGEDE TSK UNSURLARI OLACAK'

Bakan Akar, güvenli bölgede TSK unsurlarının olacağını, bunun kesin olduğunu kaydetti. Akar, rejimle herhangi bir temas söz konusu olmadığını, görüşmelerin tamamen Ruslar ve gerektiği zamanlarda İran ile olduğunu belirtti. Bakan Akar, "Saldırılar devam eder, göç başlarsa 3,5 milyon nüfusun göçünün sadece Türkiye'ye, Avrupa'ya değil Amerika'ya ulaşabileceğini değerlendiriyoruz" dedi.

'İDLİB'TE ORTAK DEVRİYE BAŞLIYOR'

Bakan Akar, bugün İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nın devriyesinin başlayacağını söyleyerek, "Ateşkesin devamı, istikrarın sağlanması açısından bunu önemli bir adım olarak görüyoruz. Bazı tahditler vardı İdlib ve Afrin hava sahalarının kullanılmasıyla ilgili, bugün itibarıyla bu da kalkmış bulunuyor" diye konuştu.

'FETÖ'DEN TEMİZLENDİKÇE GÜÇLENİYORUZ'

Bakan Akar, FETÖ ile mücadele konusunda, "Şu ana kadar 15 bin 621 kişi TSK'dan ihraç edildi. Bunların 358'i çeşitli aşamalardan sonra silahlı kuvvetlere döndü. FETÖ'den temizlendikçe güçleniyoruz. Kalanlar büyük samimiyetle kendilerine verilen görevleri büyük bir heyecan, aşk ve şevkle yapıyor. Ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 3 bin 703 kişi ihraç oldu, 6 bin 486 TSK mensubunun adli ve idari işlemleri devam ediyor" dedi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Bakan Akar yeni askerlik sistemiyle ilgili de "Yeni askerlik sistemi, üzerinde çok çalıştığımız, olabildiğince modern verileri kullandığımız bir çalışma. 1 ay temel eğitime müteakip lise mezunu ve altı gençler 5 ay kıtada görev yapacak. Bunun sonunda erlere 'kalmak ister misiniz?' diye soracağız" diye konuştu.

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