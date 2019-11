Bakan Akar Rejim askerlerinin Ruslara teslim edilme konusu görüşülüyor

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Resulayn'ın güneydoğusundaki arama- tarama faaliyetleri sırasında ele geçirilen 18 kişinin durumuna ilişkin, "Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu, şu anda Ruslarla görüşülüyor, konuşuluyor. Bu konudaki gelişmeleri Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz ettik, talimatlarını aldık" dedi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemeleri kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti. Faaliyetlere ilişkin brifing alarak, talimatlar veren Bakan Akar, "'Barış Pınarı Harekatı'mız devam ediyor. El yapımı patlayıcıların aranması, o bölgeye huzurun, güvenin gelmesi, insani yardımların ulaşması için yoğun faaliyetlerimiz sürüyor" diye konuştu.



Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 82 milyonu, 780 bin kilometrekare vatan toprağını, 462 bin kilometrekarelik mavi vatan ile semaların güvenliğinin sağlanması için bugüne kadar gerekeni yaptığını, bundan sonra da artan şiddet ve tempoda yapmaya devam edeceğini vurguladı. Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nda büyük kahramanlık, fedakarlık ve başarılarla mevcut duruma gelindiğini dile getirdi.



'KOMŞULARIMIZIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGILIYIZ'



Yapılan faaliyetlerin uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ilgili kararlarına uygun olduğunu, meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiğini vurgulayan Akar, "Biz Suriye başta olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim meselemiz ülkemizin, vatanımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bunlara karşı yönelen her türlü tehdidi, tehlikeyi ortadan kaldırmaktır. Yaptığımız faaliyet de bundan ibarettir" dedi.



'Barış Pınarı Harekatı' bölgesindeki insani faaliyetlerin devam ettiğini dile getiren Bakan Akar, "Kızılay, AFAD başta olmak üzere TSK da kendi imkan ve kabiliyetleri ölçüsünde sağlık, yiyecek, içecek ve günlük hayatın normale dönmesi için elektrik, su sağlanması dahil çalışıyor. Biz kapasitemizin üzerinde çalışarak oradaki masum insanların, Suriyeli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yaptık yapmaya devam ediyoruz. Su meselesi halloldu, elektrik de oradaki jeneratörler vasıtasıyla sağlanıyor" diye konuştu.



'BU BİR TEHDİT DEĞİL'



'Barış Pınar Harekatı'nın yanı sıra terörle mücadelenin diğer faaliyetlerinin de devam ettiğine dikkat çeken Akar, "Irak'ın kuzeyindeki tehdit ve tehlikelere karşı da yurt içinde ve sınır ötesindeki faaliyetlerimiz devam ediyor. Pençe harekatları dahil terörle mücadelede yapılması gereken ne varsa yapmaya devam ediyoruz" dedi.



TSK'nın Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki faaliyetlerinin de devam ettiğine değinen Akar, "Özellikle Doğu Akdeniz'deki hakkımız, hukukumuzun korunması ve kollanması için gece-gündüz demeden yerine getirdiğimiz yoğun faaliyetlere devam edeceğiz. Biz hiçbir şekilde saldırgan bir tutum içinde değiliz, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız, uluslararası hukuka, ikili anlaşmalarla belirlenen kurallara son derece saygılıyız. Fakat diğer taraftan ne Türkiye'nin ne de Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına herhangi bir şekilde halel getirilmesine de müsaade etmeyeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bu konuda kararlıyız. Bu bir tehdit değil, görüşmelerle, konuşmalarla, uluslararası anlaşmalara, hukuka saygılı olduğumuzu söylememiz de bir zafiyet değil. Bunun muhataplarımız tarafından iyi anlaşılmasını bekliyoruz" diye konuştu.



F-35 VE S-400 TEDARİKİ



F-35 savaş uçağı projesine de değinen Bakan Akar, "Biz F-35 projesinde diğer ülkelerle beraber ortağız. Üzerimize düşen parayı ödedik, sorumluluklarımızı yerine getirdik. Daha dün ABD'li bir yetkilinin yaptığı açıklamada olduğu gibi F-35'in bine yakın parçasını Türkiye'de aksaksız üretiyoruz. Dolayısıyla bu sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bizim ortaklıktan dolayı taleplerimiz var, bunları sürekli gündeme getiriyoruz. Biz ortak olarak sorumluluklarımızı yerine getirdik, onlardan da bu ortaklığın gereği olarak yapmaları gereken neyse onları yapmalarını bekliyoruz" dedi.



Füze ve hava savunma sistemi S-400'lerin tedarik sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, "Ülkemizi ve milletimizi hem hava hem de füze saldırılarına karşı korumak için bir hava savunma sistemini almış bulunuyoruz. Bu hava savunma sisteminin tam kapasiteyle çalışabilmesi için yapılan çalışmalar 2020 baharına kadar devam edecek. Ayrıca Patriot hava savunma sistemi tedariki için de çalışmalarımız, görüşmelerimiz devam etmektedir" diye konuştu.



'REJİM ORDUSUNA MENSUP 18 KİŞİ SAĞ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ'



Resulayn'ın güneydoğusunda arama- tarama, keşif ve emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen, rejim unsuru olduğunu anlaşılan 18 kişinin durumuna da değinen Akar, "Yapılan faaliyetler sırasında Rejim ordusuna mensup olduklarını söyleyen 18 kişi sağ olarak ele geçirildi. Arkadaşlarımız onlarla ilgilendi, konuştu. 2 yaralı vardı, onların hastanedeki tedavileri yapıldı. Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor, konuşuluyor. Bu konudaki gelişmeleri de Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz ettik, talimatlarını aldık" dedi.



MEHMETÇİĞİ TEBRİK ETTİ



'Barış Pınarı Harekatı'ndaki başarılardan dolayı Mehmetçiği tebrik eden Bakan Akar, tüm askerleri temsilen 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve kolordu komutanı ile tugay komutanı, subay, astsubay, uzman çavuş ve sözleşmeli ere hediye verdi.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ile personeli tebrik eden Akar, şunları kaydetti:



"'Peygamber ocağı' olarak da bilinen ve milletimizin gönlünde taht kurmuş silahlı kuvvetlerinin kahraman mensupları, sizler, büyük bir fedakarlık, kahramanlık göstererek kazasız, belasız planladığımız şekilde Barış Pınarı Harekatı'nın birinci bölümünü tamamladınız. Çalışmalar, faaliyetler devam ediyor. Her şey bitmiş değil her an her şey olabilir. Bu konuda herkesin dikkatli, hassas şekilde görevine devam etmesini istiyoruz."



HAREKAT MERKEZİNDE DİKKAT ÇEKEN PANO



Öte yandan Bakan Akar ve komutanların inceleme ve denetlemeleri sırasında, harekat merkezinde yer alan pano dikkat çekti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetleri sırasında çevreye, masum sivillere, dini ve tarihi yapılara hassasiyetini gösteren panoda, 'Atış yapmadan önce dikkat edilecek hususlar: Havada uçak, İHA/SİHA ve helikopter var mı? Hedef yakınında dost birlik var mı? Hedef yakınında sivil yaşam var mı? Hedef yakınında cami, kilise, ibadethane ve tarihi yapı var mı? Bu hususlar kontrol edildikten sonra atış yapılacaktır' yazdığı görüldü.

