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Bakan Akar: Milletimize ters düşmeyeceğiz

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Asil milletimizin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) olan sevgisi, güveni ve duası bizim için çok önemli. Bunu bozmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hiçbir şekilde milletimize ters düşmeyeceğiz....

GÜNDEM 23.12.2019, 14:44
Bakan Akar: Milletimize ters düşmeyeceğiz

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Asil milletimizin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) olan sevgisi, güveni ve duası bizim için çok önemli. Bunu bozmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hiçbir şekilde milletimize ters düşmeyeceğiz. Onların sevgisi, güveni ve duasına karşı bir yanlışlık yapmayacağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Ankara'nın Çankaya ilçesinde yapılan Uzman Erbaş Askeri Gazinosu'nun açılışını yaptı. Tesisi gezerek incelemede bulunan Bakan Akar, bina hakkında yetkililerden bilgi aldı. Burada konuşan Bakan Akar, tesisin hayırlı olmasını dileyerek, bu örneğin başta İstanbul ve İzmir olmak üzere tüm yurda yayılmasını istedi. TSK personelinin görevlerini en iyi şekilde yapması için her türlü gayreti gösterdiklerini belirten Bakan Akar, uzman erbaşların aileleriyle birlikte huzur içinde vakit geçirebilmeleri için benzer çalışmaların da devam edeceğini söyledi.

'TSK İÇİN OLMAZSA OLMAZ'

Çok hassas bir dönemden geçildiğini ve alınması gereken tedbirler bulunduğunu belirten Bakan Akar, "TSK için caydırıcılık, saygınlık ve etkinlik olmazsa olmaz. Dolayısıyla etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya ihtiyacımız her zamankinden fazla. Bu konuda üzerimize düşen neyse en iyi şekilde yerine getirebilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kahraman TSK mensuplarının yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmek için gece gündüz demeden gayret gösterdiğini ve onların hayatını kolaylaştırmak için yapılan bazı çalışmaların tamamlandığını ifade eden Bakan Akar, "Bu ek göstergelerin artırılması konusu vardı, bu konuda gerekli çalışmalar yapıldı ve ilave tazminat gerçekleştirildi. Uzman erbaşların 1'inci dereceye kadar yükseltilmesi meselesi vardı, bu da gerçekleşti. Yaş haddinin artırılması konusu vardı, yaş haddi 52'ye çıkarıldı. Lojmanlardan faydalanma konusundaki oran makul bir seviyeye çıkarıldı. Aylıklarının iyileştirilmesi konusundaki çalışmaları da yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

TSK'nın üstlendiği bazı görevler nedeniyle bazı personelin yıllık izinlerini kullanamadığını ve bunun için izinlerin bir sonraki seneye devri için çalıştıklarını vurgulayan Bakan Akar, Kıbrıs tazminatının uygun bir seviyeye gelmesi için de çalıştıklarını söyledi.

'MİLLETİMİZE TERS DÜŞMEYECEĞİZ'

TSK'nın, ülkenin ve milletimizin birliği, beraberliği ve bütünlüğünü sağladığını ifade eden Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Yurt içinde ve yurt dışında ne kadar risk, tehdit ve tehlike varsa bunları bertaraf etmek bizim vazifemiz. 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışıyla bugüne kadar bunu yaptık bundan sonra da inşallah aynı şekilde ve aynı şiddette yapmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan da bu vazifeyi ifa eden personelin refahını sağlayacağız. Bu da bizim için bir görevdir. Asil milletimizin TSK'ya olan sevgisi, güveni ve duası bizim için çok önemli. Bunu bozmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hiçbir şekilde milletimize ters düşmeyeceğiz. Onların sevgisi, güveni ve duasına karşı bir yanlışlık yapmayacağız. En büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı da bu güvene layık olmaktır. Tarihimiz boyunca mağdurlarla beraber olduk. Şu anda da değişen bir şey yok. Suriye'de, Libya'da, Irak'ın kuzeyinde yapmamız gereken ne varsa, Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta yapılması gerekenlerin hepsini yaptık, bundan sonra da aynı şiddet ve tempoda yapmanın azim ve kararlığı içindeyiz. Silahlı kuvvetlerimizin bugün geldiği seviye, 15 Temmuz darbe girişimine rağmen hakikaten saygın ve seçkin bir yerde. Bunun da devamı için elimizden gelen her türlü gayreti göstermemiz gerektiğini, şımarıklık ve zafer sarhoşluğunun bir kezzap gibi bütün olumlulukları bozacağını da bilmemiz lazım. Bu seviyeye gelmek kolay olmadı."

Görüntü Dökümü:
-Bakan Akar'ın tesise gelişi
-Tesisin açılışı
-İncelemeler
-Bakan Akar'ın konuşması
-Detaylar
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()

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