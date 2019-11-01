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Bakan Akar: Hedeflerimize ulaşmamızda yüksek teknolojinin payı büyük

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı’nda çok kısa sürede hedeflerimize ulaşmamızda personelimizin, Mehmetçiğin fedakarlığı ve kahramanlığının yanı sıra sahip olduğumuz yüksek teknolojinin payı gerçekten büyüktür"...

GÜNDEM 31.10.2019, 22:24
Bakan Akar: Hedeflerimize ulaşmamızda yüksek teknolojinin payı büyük

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı’nda çok kısa sürede hedeflerimize ulaşmamızda personelimizin, Mehmetçiğin fedakarlığı ve kahramanlığının yanı sıra sahip olduğumuz yüksek teknolojinin payı gerçekten büyüktür" dedi.

Bakan Akar, Türkiye Verimlilik Vakfı'nca, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı Resepsiyonu'na katıldı. Akar, burada yaptığı konuşmada, teknolojinin öncülüğünde her alanda büyük bir gelişim ve dönüşümün yaşandığını belirterek, "Teknolojiyi iyi yöneten ve etkin kullanan ülke ve kuruluşlar uluslararası alanda üstünlük sağlarken, teknolojiyi iyi yönetemeyen, gelişmelere uyum sağlayamayan ülkeler ise pazar olmaktan öteye geçemiyor. Teknolojiye sahip olmayanlar, her türlü tehdit ve tehlikeye maruz kalabiliyor" dedi.

'YÜKSEK TEKNOLOJİNİN PAYI GERÇEKTEN BÜYÜKTÜR'

Bakan Akar, sistemleri verimli hale getirmeden, teknolojiye sahip olmadan geleceğe emin adımlarla yürünemeyeceğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı fabrikalarımızda ve tersanelerimizde bir taraftan TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla sahip olduğumuz teknolojiyi geliştirmek, diğer taraftan da mevcut teknolojimizi daha verimli hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, destek ve teşvikleriyle başta savunma olmak üzere teknoloji alanında önemli ilerlemeler kaydettik. Bunun sonuçları yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlardaki başarılarda en açık şekilde görülmektedir. Barış Pınarı Harekatı’nda çok kısa sürede hedeflerimize ulaşmamızda personelimizin, Mehmetçiğin fedakarlığı ve kahramanlığının yanı sıra sahip olduğumuz yüksek teknolojinin payı gerçekten büyüktür."

Akar, yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayiinde yerlilik ve millilik oranını yüzde 70’ler seviyesine çıkarıldığını belirterek, "Ancak kat edilmesi gereken daha çok yolumuz var. Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamasının ve uluslararası alanda rekabet edebilmesinin tek yolu, katma değerin artırılmasından geçmektedir" diye konuştu.

‘İŞ BİRLİKLERİ SAYESİNDE GÜÇLÜ BİR SİNERJİ MEYDANA GELMİŞTİR’

Ar-Ge çalışmalarının önemine değinen Akar, şunları kaydetti:

"Türkiye’de Ar-Ge kültürünü hızla geliştirerek tabana yaymak ve bu çalışmaların sonuçlarını ülke ekonomisine kazandırmak bir zorunluluktur. Artık çok iyi biliyoruz ki küresel pazarda rekabet edebilecek ürünleri geliştirebilmek için gereken teknoloji ve inovasyon faaliyetleri, firmaların tek başına kendi imkanları ile başarabilecekleri bir seviyenin çok ötesine geçmiş durumdadır. Bu nedenle dünyada şirketler güçlü iş birliği modeli geliştirmekte veya ortaklıklar kurarak zamanın ruhuna ayak uydurmaya çalışmaktadır. Bu anlamda Türkiye’de de son 15 yılda önemli bir motivasyon oluşmuş durumdadır. Kamu ve vakıf kuruluşları, özel sektör firmaları ve üniversitelerimizin eşgüdüm ve iş birlikleri sayesinde güçlü bir sinerji meydana gelmiştir. Biz MSB olarak bu konuda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz ve bundan sonra da bize düşen görevleri yapmaya hazırız."

‘VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ’

Askeri fabrika ve tersanelerin sanayicilerle daha yakından çalışması, fabrika, tersane imkanlarının ekonomiye kazandırılması için Bakanlık mevzuatında bazı düzenlemeleri yaptıkları ifade eden Akar, gerek yurt dışı gerekse yurt içi pazara yönelik ürün ve hizmet arzında, sanayi ile askeri fabrika ve tersaneler arasında muhtelif iş modellerini geliştirdiklerini kaydetti.

Bakan Akar, bu düzenlemelerin arasında ‘Onaylı tedarikçi havuzu’ ve stratejik iş birliği anlaşmalarının da yer aldığını belirterek, "Stratejik iş birliği anlaşmaları ile askeri açıdan önem arz eden ve yurt dışından temin edilen hammadde, malzeme ve sistemlerin yurt içinden karşılanması için yerli tedarikçilerle uzun vadeli iş birliği yapılmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda, 48 firma ile toplam 589 kalem malzemenin yerlileştirme çalışmalarına başladık ancak bununla yetinmiyoruz, bu sayıları artırmak için var gücümüz ile çalışmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Görüntü dökümü:
- Bakan Akar’ın konuşması
- Genel detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA, ()

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