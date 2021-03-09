Bakan Akar duyurdu! 25 terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar: Biri Sözde Lider Kadrodan Olmak Üzere 25 PKK’lı Terörist Etkisiz Hâle Getirildi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya’ya gerçekleştirdiği resmî ziyaret sonrasında açıklamalarda bulundu, ziyarete ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Bakan Akar, “Başta FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ olmak üzere ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğine yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Operasyonların artan bir şiddet ve tempoda, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edeceğini dile getiren Bakan Akar, şunları söyledi:

“En son teröristi etkisiz hâle getirerek asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. Bu konuda son derece azimli ve kararlıyız. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede en son Hakurk ve Kandil’e yapılan hava harekâtında biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 teröristin etkisiz hâle getirildiğine ilişkin istihbarat kanallarından bilgi aldık. Terör örgütü PKK’nın Kandil dâhil hiçbir yerde kendini rahat hissedemeyeceğini söylemiştik. Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı. Ülkemizin enerjisini tüketen terörü bitirmekte, 83 milyon halkımızı terör belasından kurtarmakta kararlıyız.”

BAZI ADIMLARA KARAR VERDİK

Romanya ziyaretine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, “değerli dostum” diye nitelendirdiği Romanya Savunma Bakanı Nicolae Ionel Ciuca’nın gösterdiği sıcak misafirperverliğe teşekkür ederek, “Romanya bizim önemli ortaklarımızdan biri. Hem iki ülke olarak hem de NATO çerçevesinde birçok ortak faaliyette bulunuyoruz” diye konuştu.

Görüşmelerin son derece faydalı, yapıcı geçtiğini vurgulayan Bakan Akar, şunları söyledi:

“Askerî eğitim ve iş birliği konularında önümüzdeki günlerde atmayı planladığımız adımları da görüşme fırsatı bulduk. Bunları teferruatlı şekilde ele aldık. Bir yandan savunma ve güvenlik konularını diğer yandan da savunma sanayiinde iş birliği konularında neler yapılabileceğini karşılıklı olarak değerlendirdik. Görüşmeler sonucunda bazı adımları atmaya karar verdik. Bu yıl yapılacak askerî diyalog toplantılarını da Koronavirüs salgını tedbirleri dahilinde Türkiye’de yapmayı planladık. Önümüzdeki günlerde bunun kesin tarihi ve uygulama şeklini belirleyeceğiz.”

Türkiye ve Romanya arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik kararlılığı ifade eden Bakan Akar, “Karadeniz’in bir barış denizi olarak kalması için yapılabileceklere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Karadeniz’de barış ve istikrarı muhafaza etmenin önemli olduğunu da bir kez daha dile getirdik” dedi.

Bakan Akar, askerî eğitim ve tatbikatlar konusunda yapılan planları da gözden geçirdiklerini belirterek, “Önümüzdeki günlerde bu faaliyetlerin daha etkin şekilde yürütülmesi için de kararlılığımızı bir defa daha ifade ettik” diye konuştu.

FETÖ İLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ

Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvvetinin (VJTF) sorumluluğunun bu sene Türkiye’de olduğunu anımsatan Bakan Akar, şunları kaydetti:

“Romanya’nın da bununla ilgili katkılarından dolayı değerli arkadaşım Bakan Ciuca’ya bir kere daha teşekkür etme fırsatı buldum. Ayrıca burada çok uluslu tümen ve kolordunun yapılanma safhası devam ediyor. Buradaki çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Biz de personel olarak buraya gerekli katkıları sağlıyoruz. Daha önceki çalışmalarımızdan elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeyi buradaki arkadaşlarımıza aktarmaya devam ediyoruz.

Bu karargâhta görevli olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile bir araya gelerek onlarla görüşme fırsatı da bulduk.”

FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemine vurgu yapan Bakan Akar, “Değerli arkadaşım Bakan Ciuca’ya Romanya’da bulunan FETÖ üyeleri ile ilgili taleplerimizi ifade ettik. Kendisi de bu