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Bakan Akar açıkladı: 13 terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Haftanin, Zap, Hakurk ve Gara bölgelerine düzenlenen hava operasyonlarında 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
GÜNDEM 23.05.2020, 21:41 Murat Aydın
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki komuta kademesi ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.
Şehit Er Hüseyin Koroç Hudut Karakolu'nda hudut nöbetçisinden hudut tekmili alan Bakan Akar’a Hatay Valisi Rahmi Doğan da Atme Kampı ve bölgedeki yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Akar, komandoların ve hava kuvvetlerinin Haftanin, Zap, Hakurk, Gara bölgelerine düzenlediği operasyonlarda 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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