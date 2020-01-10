Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Millî Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu’nun da hazır bulunduğu görüşmede başta Suriye olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

ANKARA, ()