Bakan Akar: 28 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bugün şu ana kadar Hakkari ve Tel Rıfat bölgelerinde devam eden operasyonlarda toplam 28 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi” dedi.



Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Rıfat ve Hakkari’deki hain saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından ayrı ayrı operasyonlar başlatıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi’ne geldi. Heyet, operasyonları burada sevk ve idare ediyor. Konuyla alakalı bir açıklama yapan Bakan Akar, “Bugün Tel Rıfat'tan PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan atışlar sonucu bir kahraman silah arkadaşımızı şehit verdik. Bir silah arkadaşımız da yaralandı. Hain saldırının hemen ardından operasyonları başlattık. Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Saldırıyı gerçekleştiren 23 PKK/YPG’li terörist, bölgedeki unsurlarımızın verdiği karşılık sonucu etkisiz hale getirilmiş olup, gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki operasyonlarımız büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerini kullandı.



‘28 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ’

Hakkari'deki bir üs bölgesine yapılan saldırıyı da hatırlatan Bakan Akar, şunları kaydetti:

“PKK’lı teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan havan atışları neticesinde üç kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralandı. Olay sonrası teröristlere ait hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki kara ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmış olup, hava harekatı ile desteklenen operasyonlar da başlatıldı. Operasyonlar neticesinde şu ana kadar en az 5 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece bugün şu ana kadar Hakkari ve Tel Rıfat bölgelerinde devam eden operasyonlarda toplam 28 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

Fatih POYRAZ/ANKARA, ()-