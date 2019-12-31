orospu cocuklari

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Bakan Akar, 2019 faaliyetlerini anlattı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Akar, "Yurt içi operasyonları ve Irak'ın kuzeyinde Pençe harekatları ile hudutlarımızı ve halkımızın güvenliğini sağlamaktayız" dedi. Milli Savunma...

GÜNDEM 31.12.2019, 18:37 31.12.2019, 19:01
Bakan Akar, 2019 faaliyetlerini anlattı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Akar, "Yurt içi operasyonları ve Irak'ın kuzeyinde Pençe harekatları ile hudutlarımızı ve halkımızın güvenliğini sağlamaktayız" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yayımlanan mesajında Bakan Akar, 2019 yılında icra edilen faaliyetleri anlattı. Akar, Fırat'ın doğusunda DEAŞ, PKK/YPG varlığını sonlandırmak, hudutların ve halkın güvenliğini sağlamak, barış koridoru tesis ederek, Suriyelilerin kendi evlerine, topraklarına güvenli dönüşlerini gerçekleştirmek amacıyla Barış Pınarı Harekâtı’nı icra ettiklerini kaydetti. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât bölgelerinde huzur ve güvenin idamesi için çalışırken, İdlib'de yeni bir insanlık dramını önlemek için her türlü gayreti gösterdiklerini kaydeden Bakan Akar, "Yurt içi operasyonları ve Irak'ın kuzeyinde Pençe harekâtları ile hudutlarımızı ve halkımızın güvenliğini sağlamaktayız. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta hak ve menfaatlerimizi kararlıkla korurken, Libya ile bir mutabakat muhtırası imzaladık. Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatlarından biri olan 'Mavi Vatan' tatbikatı da dâhil olmak üzere karada, denizde ve havada icra edilen tatbikatlar ile faaliyetlerimizi bir önceki yıla oranla yüzde 32 artış sağladık. Halen NATO, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenliği İş Birliği Teşkilatı ve ikili antlaşmalar çerçevesinde yaklaşık 2 bin 500 personel ile 3 kıta, 21 bölgede faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. 696 modernizasyon, 105 AR-GE projesi ile Sayın Cumhurbaşkanımızın sağladığı destekle ordumuzun yüzde 70'lere varan yerli ve milli yüksek teknoloji ürünü harp, silah, araç ve gereçler ile donatmaya devam etmekteyiz" dedi.

'80 BİN PERSONEL TEMİN ETTİK'

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini arttırmak için önemli çalışmalar yaptıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda askerlik hizmetini yeniden düzenledik. Tarihimizde ilk kez yedek astsubaylık uygulamasını sisteme dâhil ettik ve bedelli askerlik uygulamasını sürekli hale getirdik. 15 Temmuz 2016'dan itibaren TSK'ya 80 bin personel temin ettik. FETÖ ile mücadele kapsamında toplam 18 bin 636 personeli ihraç ettik. Ülkemizin hak ve menfaatlerinin tahakkuku için yabancı muhataplarımızla yurt içinde yurt dışında çok sayıda temas gerçekleştirdik. Bu vesile ile Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve asker sivil tüm mensuplarımızı bir kez daha saygı ve minnetle anar, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine şükranlarımı sunarım. Asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilham ile tüm faaliyetlerimizi aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda, milletimizin emrinde 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla sürdürmeye devam ederken, şu anda karada, havada ve denizde zorlu görevlerini başarıyla yürüten tüm personelimize ve asil milletimize yeni yılda sağlık, esenlik ve başarılar diler, saygılar sunarım."

ANKARA, ()

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 31 Aralık 2019
İmsak 06:50
Güneş 08:22
Öğle 13:12
İkindi 15:32
Akşam 17:52
Yatsı 19:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 19 55
2. Leicester City 20 42
3. Man City 20 41
4. Chelsea 20 35
5. M. United 20 31
6. Tottenham 20 30
7. Wolverhampton 20 30
8. Sheffield United 20 29
9. Crystal Palace 20 27
10. Everton 20 25
11. Newcastle 20 25
12. Arsenal 20 24
13. Burnley 20 24
14. Brighton 20 23
15. Southampton 20 22
16. Bournemouth 20 20
17. West Ham 19 19
18. Aston Villa 20 18
19. Watford 20 16
20. Norwich City 20 13
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10
izmir escort