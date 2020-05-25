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Bahçesinde oturan vatandaşlara polisten sert müdahale

Tekirdag-Çorlu ilçesinde kapısının önünde oturan bir aileye devriye gezen polis içeri girin diye bağırıyor. İddiaya göre polisin vatandaşlara 'Serefsizler içeri girsenizya'diye bağırdığı ifade ediliyor. Vatandas da polise "bu uslup devletimizin polisine yakışmıyor"diye tepki verinceortalık karışıyor.

GÜNDEM 25.05.2020, 23:10 25.05.2020, 23:26 Murat Aydın
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Bahçesinde oturan vatandaşlara polisten sert müdahale

Tekirdag-Çorlu ilçesinde kapısının önünde oturan bir aileye devriye gezen polis  içeri girin diye bağırıyor. İddiaya göre polisin vatandaşlara  'Serefsizler içeri girsenizya'diye bağırdığı ifade ediliyor.  Vatandas da polise "bu uslup devletimizin polisine yakışmıyor"diye tepki verince ortalık karışıyor. 

Çorlu'nun Silahtarağa Mahallesi'nde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinin bahçesinde oturan Gültaş Ailesi, devriye görevi yapan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sert bir dille uyarıldı. İddiaya göre bu nedenle polisler ile aile fertleri arasında tartışma yaşandı. Olay yerine takviye kuvvetlerin de gelmesiyle olay büyüdü. Cop kullana polislerin aile fertlerine sert müdahalesi mahalle sakinleri tarafından da tepki gördü. Emniyet ekipleri olaya tepki gösteren ve o anları kayıt altına alan vatandaşlara da müdahale etti. Görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılırken, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yaşanan olay nedeniyle emniyet ekiplerine tepki yağdı.

CHP Tekirdağ milletvekilleri Faik Öztrak, Candan Yüceer ve İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Silahtarağa Mahallesi'nde emniyet ekiplerinin Gültaş ailesine sert müdahalede bulunmasına tepki gösterdi. CHP milletvekilleri, Ramazan Bayramı’nda meydana gelen olayın kabul edilemez olduğunu belirtti. Tekirdağ Valiliği ise, olayda yer alan emniyet görevlilerinin işten el çektirildiğini ve haklarında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Silahtarağa Mahallesi’nde emniyet ekiplerinin evlerinin bahçesinde oturan vatandaşlara sert müdahalede bulunmasına CHP'nin Tekirdağ milletvekilleri tepki gösterdi.

CHP Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ile CHP Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer ve İlhami Özcan Aygun, emniyet güçlerinin vatandaşlara sert müdahalesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP Sözcüsü ve milletvekili Faik Öztrak, olayın ortaya çıkmasının ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile görüşme gerçekleştirdiğini belirtirken; milletvekili Candan Yüceer ise sorumluların bir an önce açığa alınması gerektiğini söyledi. Milletvekili İlhami Özcan Aygun da İl Emniyet Müdürlüğü'nün olayla ilgili soruşturma başlattığını açıklarken; CHP'nin olayı takip etmeye devam edeceğini ifade etti.

“OLACAK İŞ DEĞİL”

Öztrak, emniyet güçlerinin olay sırasında sert müdahalelerine tepki gösterirken; “Çok sert davranmışlar, olacak iş değil. Bu kadar kutuplaşma ve sertliğin olmaması lazım. Vatandaşa böyle sert bir müdahaleyi kabul etmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“SORUMLULAR AÇIĞA ALINMALI”

Yüceer ise görüntüleri büyük bir üzüntü ve dehşet ile izlediğini belirtirken;

* İl ve İlçe Emniyet Müdürümüz ile şiddete uğrayan vatandaşlarımıza ulaştık ve konuştuk. Yaşanan gerçekten bir trajedi ve dramdır.

* Tüm ailenin, çocuklarının önünde acımasızca darp edilmesi, hepimizi dehşete düşürdü. Bayram günü yaşanılacak bir olay değil. Çorlu'ya ve Türkiye'ye yakışan bir olay değil. En doğru ifadeyle insanlığa yakışan bir şey değil.

* Polislerin, oradaki vatandaşı orantısız bir güçle saldırması, hiçbirimizin tasvip etmeyeceği bir şey.  Olay, evlerinin önünde gerçekleşiyor. Videoyu çeken kişinin de tehdit edildiğine dair bilgiler var.

* Ne olursa olsun, ne konuşulursa konuşulsun hiçbir gerekçe bu görüntüleri açıklamaz. 10 devriye aracından bahsediliyor. Bir aile, 10 devriye aracı; böyle orantısız bir şey olabilir mi? Kendi evlerinin önü ve avluyu basıp o insanları dışarı çıkarmak nedir? Bir suç mu var? Hiçbir şey yok.

“İNSANLAR BAHÇELERİNDE OTURUYORLAR”

* İnsanlar bahçelerinde oturuyorlar. Hepimiz bahçemizde oturuyoruz. 10 tane devriyelik ne var? O kadar aracı hiçbir yerde görmedik. Böyle bir şey yok.

Karantina günleri elbette hepimiz için zor geçiyor. Salgın günlerindeyiz, hepimiz gerildik. Ama devleti temsil eden insanların çok daha duyarlı olması gerekiyor.

* Yaptığınız bir iş, bir sorumluluğunuz var. Temsil ettiğiniz yerler var. Bu anlamda bakınca da neresinden tutsanız elinizde kalan bir olay. Bu olay insanlığa sığmaz.

* Karantina günlerinde emniyet güçleri de çok mesai harcadılar. Onları bir tarafa ayırıyoruz ama bu yapılan her şeyin bir anda üzerini örttü. Tüm iyi şeyler unutulacak şimdi. O yüzden böyle olaylara izin vermemek lazım.

* Vatandaşın gözünde emniyet güçlerini zayıflatacak, onlara olan güveni sarsacak bu tür olaylara asla izin vermemek lazım. Bundan eminim çünkü artık insanlar ufacık bir şeyde taşıyorlar.  Yaşanılan bu olaylar, insanların üzerinde kötü bir şey yaratıyor. Bir an önce sorumlular açığa alınmalı. Süreç adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmeli. Bunların takipçisi olacağız” dedi.

“GÜÇ GÖSTERİSİ”

Aygun da CHP Tekirdağ milletvekilleri olarak olayı takip etmeye devam ettiklerini söylerken şunları ifade etti:

* Sanki bir terör saldırısı varmış gibi yapılması hoş değil. Herkesin sinirleri gergin,  2 aydır sokağa çıkma kısıtlaması var. Emniyet güçlerinin de sıkıntıları var.

* Oradaki arkadaşlarımız da kolonya dağıtmasından tutun birçok yerde görevliler. Onlar da psikolojik olarak çökmüşler. Ama olmaması gereken bir olay.

* Bu kadar sert bir uygulama bizi de rahatsız etti. İnsanlara yoğun bir şekilde kaba kuvvet kullanılması hoş bir şey değil. Şikâyet olabilir; normal yollardan işlemini yaparsın. Ama siren sesleriyle çok büyük bir olay varmış gibi gidiliyor.

* İl Emniyet Müdürlüğü soruşturma açmış. Biz de süreci takip edeceğiz. Bu kadar güç gösterisi yapılmaması gereken bir hareket bizi üzdü.

NE OLMUŞTU?

Çorlu'nun Silahtarağa Mahallesi'nde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinin bahçesinde oturan Gültaş Ailesi, devriye görevi yapan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sert bir dille uyarıldı. İddiaya göre bu nedenle polisler ile aile fertleri arasında tartışma yaşandı. Olay yerine takviye kuvvetlerin de gelmesiyle olay büyüdü. Cop kullana polislerin aile fertlerine sert müdahalesi mahalle sakinleri tarafından da tepki gördü. Emniyet ekipleri olaya tepki gösteren ve o anları kayıt altına alan vatandaşlara da müdahale etti. Görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılırken, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yaşanan olay nedeniyle emniyet ekiplerine tepki yağdı.

VALİLİK SORUMLULAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tekirdağ Valiliği’nden yapılan açıklamada “Olayda aşırı güç kullandığı iddia edilen görevlilere işten el çektirilmiş ve haklarında Adli ve İdari soruşturma başlatılmıştır” denildi.

#şiddet #polis #aile #Silahtarağa #çorlu #tekirdağ
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