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BAHÇELİEVLER’DE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL Bahçelievlerde bir kıraathanede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Olay, Soğanlı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede saat 22.00 sıralarında...

BAHÇELİEVLER’DE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Bahçelievlerde bir kıraathanede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Olay, Soğanlı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kıraathanede iki ayrı grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ardından kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler kıraathanede bulunan İlyas Bölük ve Zeynel Akman'a tabancayla ateş açtı. Saldırgan yada saldırganlar olayın ardından kaçarken kıraathaneye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bölük ve Akman çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri kıraathanede inceleme yaparken polis kaçan saldırgan yada saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Boş kovanlardan görüntü

-Olay yeri inceleme ekipleri çalışması

-Genel ve detaylar

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