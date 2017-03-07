BAHÇELİEVLER'DE PARK HALİNDEKİ İKİ OTOMOBİL YANDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Bahçelievlerde park halindeki iki araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İki otomobilde maddi hasar oluştu.



Olay, Kocasinan Merkez Mahallesi Çuhadar Sokak'ta saat 01.15 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan 34 RFZ 25 ve 34 US 7984 plakalı iki otomobil henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar araçlarını yandığını görünce polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçlar kısa sürede söndürüldü. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın sonucu iki otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yanan araçının yanında bulunan kibrit kutusu dikkat çekerken polisin olayının kundaklama olabileceği ihtimali üzerinde de durduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Yanan araçlardan görüntü

-İtfaiye ekipleri aracı incelemesi

-İtfaiye soğutma çalışması

-Kibrit kutusundan görüntü

-Genel ve Detaylar