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BAHÇELİEVLER'DE BİR KİŞİNİN KEDİLERE UYGULADIĞI ŞİDDET KAMERADA

İSTANBUL Bahçelievler'de, bir kişi içinde yavruların da olduğu kedi evini metrelerce fırlatarak kedilere şiddet uyguladı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.  Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Yenibosna'daki bir alışveriş...

BAHÇELİEVLER'DE BİR KİŞİNİN KEDİLERE UYGULADIĞI ŞİDDET KAMERADA

İSTANBUL
Bahçelievler'de, bir kişi içinde yavruların da olduğu kedi evini metrelerce fırlatarak kedilere şiddet uyguladı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 
Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Yenibosna'daki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde avm önüne gelen bir kişi, kedi evine yöneliyor. Saldırgan, dışarıda bulunan kedi evini yerinden alarak fırlatıyor. Metrelerce ileri atılan kedi evindeki yavru kedilerden birinin dışarı fırlayarak betona çakıldığı görülüyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere isyan eden vatandaşlar failin yakalanmasını istiyor.

Görüntü Dökümü:
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-GÜVENLİK KAMERASI
-Kedi evinin fırlatılması
-Kedi evinden fırlayarak betona çakılan kedi
-Detaylar


 

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