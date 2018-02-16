BAHÇELİEVLER'DE BEYAZ EŞYA MAĞAZASINDA  SOYGUN

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Bahçelievler'de sabaha karşı beyaz eşya mağazasına gelen yüzleri maskeli kişi yada kişiler camını kırarak girdikleri mağazadan yaklaşık 10 bin liralık eşya alarak kayıplara karıştı.

Olay Bahçelievler, Fevziçakmak Mahallesinde sabaha karşı 05:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir beyaz eşya mağazasına araçla gelen yüzleri maskeli kişi yada kişiler camı kırarak içeri girdi. Bir süre mağazada dolaşan şüpheliler, yaklaşık 10 bin lira değerinde 3 tablet, 7 telefon ve bir televizyonu alıp geldikleri araçla kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri mağazanın soyulduğunu görünce, kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Mağaza yetkililerine haber veren polis ekipleri içeride olay yeri çalışması yaptı. Çevredeki vatandaşların da ifadelerine başvuran polis ekipleri, işyerinin de güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bu sırada şüphelilerin kaçarken bir elektrik süpürgesini kaldırıma düşürdükleri görüldü. Polis ekipleri süpürge üzerinde de parmak izi çalışması yaptı.

Görüntü Dökümü:

------------------------------

-Olayın meydana geldiği yer

-Beyaz eşya mağazasının kırılan camı

-Polis ekiplerinden görüntü

-Yere düşürülen elektrik süpürgesinin görüntüsü

-Genel ve detaylar