Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kadıköy İlçe Emniyet eski Müdürü'nün gözaltına alınmasıyla ilgili emniyetten açıklama
Emniyet eski müdürü gözaltında
Afrin’in 4 köyü daha teröristlerden temizlendi
Afrin’in 4 köyü daha teröristlerden...
Zeytin Dalı Harekatı'dan 1528 terörist öldürüldü
Zeytin Dalı Harekatı'da kaç terörist...
Sürücüler dikkat... İstanbul'da EDS ceza yazmaya başladı
İstanbul'da EDS ceza yazmaya başladı

BAHÇELİEVLER'DE BEYAZ EŞYA MAĞAZASINDA  SOYGUN

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL Bahçelievler'de sabaha karşı beyaz eşya mağazasına gelen yüzleri maskeli kişi yada kişiler camını kırarak girdikleri mağazadan yaklaşık 10 bin liralık eşya alarak kayıplara karıştı.  Olay...

BAHÇELİEVLER'DE BEYAZ EŞYA MAĞAZASINDA  SOYGUN

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL
Bahçelievler'de sabaha karşı beyaz eşya mağazasına gelen yüzleri maskeli kişi yada kişiler camını kırarak girdikleri mağazadan yaklaşık 10 bin liralık eşya alarak kayıplara karıştı. 

Olay Bahçelievler, Fevziçakmak Mahallesinde sabaha karşı 05:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir beyaz eşya mağazasına araçla gelen yüzleri maskeli kişi yada kişiler camı kırarak içeri girdi. Bir süre mağazada dolaşan şüpheliler, yaklaşık 10 bin lira değerinde 3 tablet, 7 telefon ve bir televizyonu alıp geldikleri araçla kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri mağazanın soyulduğunu görünce, kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Mağaza yetkililerine haber veren polis ekipleri içeride olay yeri çalışması yaptı. Çevredeki vatandaşların da ifadelerine başvuran polis ekipleri, işyerinin de güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bu sırada şüphelilerin kaçarken bir elektrik süpürgesini kaldırıma düşürdükleri görüldü. Polis ekipleri süpürge üzerinde de parmak izi çalışması yaptı. 

Görüntü Dökümü:
------------------------------ 
-Olayın meydana geldiği yer
-Beyaz eşya mağazasının kırılan camı
-Polis ekiplerinden görüntü 
-Yere düşürülen elektrik süpürgesinin görüntüsü 
-Genel ve detaylar 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314