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BAHÇELİEVLER'DE 2 ARACI KUNDAKLAYAN 4 KİŞİYE OPERASYON

  Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul Bahçelievler'de 2 aracın kundaklanmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. 17 Mart saat 04.00'da meydana gelen olayda park halindeki 2 araç kundaklanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle...

BAHÇELİEVLER'DE 2 ARACI KUNDAKLAYAN 4 KİŞİYE OPERASYON


 
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul
Bahçelievler'de 2 aracın kundaklanmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
17 Mart saat 04.00'da meydana gelen olayda park halindeki 2 araç kundaklanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda şüphelilerin terör örgütü PKK'nın üniversite yapılanmasından olan kişiler olduğu tespit edildi. TEM ekipleri sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'de bulunan 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 4 kişi gözaltına alındı. Bir evde bulunan 18 yaşından küçük M.B., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. M.B.'nin örgütün kırsal alanına katılım için şüphelilerin evlerinde gizlendiği değerlendiriliyor. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. 


Görüntü Dökümü:(arşiv)
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- Olayın meydana geldiği yer
- İtfaiye ekiplerinin çalışması
- Polis ekiplerinin olay yeri çalışması
- Vatandaş ile röp.
- Genel ve detaylar 

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