Bahçeli: 8'inci Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş şehit oldu

Bitlis Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da şehit olduğunu ilk olarak MHP lideri Devlet Bahçeli, açıkladı. Bitlis Tatvan'da askeri helikopter düştü: 11 şehit

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bahçeli, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, kazada 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da şehit olduğunu duyurdu.

MHP liderinin mesajı şöyle;

"Bingöl’den Tatvan’a gitmek için bugün öğleden sonra kalkış yapan Kara Kuvvetleri’ne ait askeri bir helikopter bir müddet sonra kaza kırıma uğramıştır. Üzülerek ifade etmeliyim ki, 8’inci Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş’la birlikte dokuz kahramanımız şehit olmuştur.



Söz konusu kaza kırımda dört kahramanımız da yaralanmıştır. Milletimizi acıya ve hüzne boğan bu elim hadisede şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan kahramanlarımıza şifalar diliyorum. İnanıyorum ki bu zor günleri de birlik ve kardeşlikle aşacağız.



Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, şehitlerimizin ailelerinin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Rabbim’den niyazım, sabır ve metanetimizi arttırması, böylesi felaketlerden milletimizi ve güvenlik güçlerimizi korumasıdır. Vatan sağ olsun."