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Bahçeli: Yeni Zelanda'daki hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyorum

  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Zelanda'da 2 camide gerçekleştirilen terör saldırısını Twitter'dan yaptığı açıklama ile lanetledi. Bahçeli, "Yeni Zelanda'daki hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyorum. Teröristlerin,...

Bahçeli: Yeni Zelanda'daki hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyorum

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Zelanda'da 2 camide gerçekleştirilen terör saldırısını Twitter'dan yaptığı açıklama ile lanetledi. Bahçeli, "Yeni Zelanda'daki hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyorum. Teröristlerin, arkalarında duran güçlerin bütün sinsi planlarının ortaya çıkarılmasını, insanlık vicdanıyla paylaşılmasını temenni ediyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum" açıklamasında bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "Gün geçmiyor ki, mukaddesatımıza saldırılmasın, mukadderatımız hedef alınmasın, milli ve manevi değerlerimiz saldırıya uğramasın. Türk ve İslam düşmanları, gözlerini kan bürümüşçesine kötülük saçıyor, kan döküyor, barbarlıkta sınır ve eşik tanımıyor" ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirten Bahçeli, şunları kaydetti:
"Tablo korkunçtur ve tablo insanlık vicdanını harap etmiş, hüsrana sürüklemiştir. Camilerimize kasteden, Müslümanlara acımasızca ölüm yağdıran teröristin tam bir Türk ve Türkiye düşmanı olduğu, özellikle sosyal medyasından kudurmuş gibi ülkemize yönelik tehditler savurduğu bellidir, belgelidir, deşifre edilmiş hali bilinmektedir. Katil(ler) ile yardım ve yataklık yapan mihrakların dökülen kanların bedelini ödemeleri adalet ve insanlık adına derhal sağlanmalıdır. Yeni Zelanda Hükümeti bu kapsamda birinci derecede sorumludur."

'NEFRETLE LANETLİYORUM'
Bahçeli, ırkçığın geldiği aşamanın korkunç seviyelerde olduğunu vurgulayarak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Türk ve İslam değerlerini hedef alan teröristlerin karanlık emelleri alarm verici düzeydedir. Ümit ederim ki, ülkemizde inançlarımızla alay edip karalamaya teşebbüs eden çevreler mezkur terör saldırısından ders alır, sonuç çıkartır. Yeni Zelanda'daki hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyorum. Teröristlerin, arkalarında duran güçlerin bütün sinsi planlarının ortaya çıkarılmasını, insanlık vicdanıyla paylaşılmasını temenni ediyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Unutulmasın ki, 'Allah Bes, Baki Hevestir.' 'Galip Olan Yalnızca Allah'tır. Kaderin üstünde bir kader, hesabın üstünde de bir hesap vardır. Cuma'mız mübarek olsun; Allah, zalimlere, hainlere, Türk ve İslam düşmanlarına niyaz ederim ki, fırsat vermesin."

Haber: ANKARA, ()-

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