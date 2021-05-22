Bahçeli ve Soylu'nun danışmanından 'Anadolu Ajansı'na sert tepki

Milliyetçi Haraket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın bakanlara sorduğu Süleyman Soylu sorusunun ardından Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü istifaya çağırdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Mazhar Yıldırımhan da AA muhabiri üzerinden Süleyman Soylu’ya ve hükümete suikast düzenlendiğini ileri sürdü.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yönelik sorusuna tepki gösteren Yıldırımhan, şunları söyledi:

“AA Genel müdürü acilen istifa etmelidir. Bu ne kahpeliktir. Bu ne şerefsizliktir. AA muhabiri üzerinden Süleyman Soylu’ya ve hükümete suikast düzenlenmiştir.

Musab Turan'ın işten çıkarılmasının ardından ikinci bir açıklama yapan Yıldırımhan, "Öğrendiğim kadarı ile AA genel müdürü yaşanan bu gelişmeden benim kadar şaşkın ve üzgün. Onunla ilgili sözümü geri çekiyorum. Ancak muhabirin yaptığı kahpelik ve şerefsizlik affedilemez. Yaptığı tam bir suikast girişimidir" dedi.

Yıldırımhan daha sonra Twitter hesabını kapattı. Soylunun danışmanı Yıldırımhan'ın sosyal medya hesabında FETÖ terör örgütü Lideri Fethullah Gülen ile ilgili mesujıda bazı haber sitelirinde yayınlanınca ortalık iyice karıştı. Bir taraftan AA Muhabiri FETÖ'cü olma ve terör örgütü adına kurduğu tezgah iddia edilirken, Soylu'nun danışmanının sosyal medya hesabındaki mesaj kafaları karıştırdı.

İşte o mesaj: