Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, () - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'de Kürdistan ve Lazistan yoktur, bundan sonra da olamayacaktır. Olması yönünde heveslenenler varsa karşılarında daima Milliyetçi-Ülkücü Hareketi bulacaklardır" dedi.



MHP lideri Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, A Milli Futbol Takımı'na, İzlanda'da pasaport kontrolü sırasında kötü muameleye tepki gösterdi. İzlanda'yı kınayan ve bu ülkeye verilen notanın çok yerinde olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:



"İzlanda'da yaşanan rezaletler, sporun centilmenliğine, hoşgörü ruhuna aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir. İzlanda’nın tahammülsüzlüğü ve saygısızlığı elbette not edilmiştir. A Milli Futbol Takımımızın bu ülkeye girişi esnasında uzun süre pasaport kontrol kuyruğunda bekletilmesi, eşyalarının teferruatlı aranması, futbolcularımıza yönelik saldırgan tavırlar tam bir kabalık ve komplodur. Hele hele mikrofon yerine fırça uzatan ahlaksızların futbolcularımızı taciz ve tahrik etmesi, sabırları zorlaması, iyi niyet kurallarını ihlal etmesi ayıptır, provokatörlüktür. İzlanda'yı kınıyorum, bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum. İzlanda ne yaparsa yapsın yenilmekten, başını öne eğmekten, insanlığın ve uluslararası spor camiasının vicdanında mahkum olmaktan kurtulamayacaktır. Sporu husumete dönüştürenler kaybedecek ve haset içinde kıvranan, haya eksikliği yaşayan kendini bilmezler olarak anılacaklardır."



'DOĞU AKDENİZ PEŞKEŞ ÇEKİLMEYECEK'



MHP lideri Bahçeli, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ile ilgili görüşlerini de paylaşırken, Kıbrıs Türklerinin yalnız olmadığının altını çizdi. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi bekleyen tehlikelere dikkat çeken Bahçeli, "Doğu Akdeniz'de açıkça Türkiye'ye tuzak kurulmakta, kuyusu kazılmakta, egemenlik haklarına kast edilmektedir. Rum Yönetiminin, Fatih Sondaj Gemimizin çalışanları ve TPAO ile işbirliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkarması hukuksuzdur, kepazeliktir. Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gaspa teşebbüs ve tevessül etmek uluslararası hukuku çiğnemek, Türkiye’ye meydan okumaktır. Ülkemiz bu barbarca ve barış karşıtı hamleleri göğüsleyecek güç ve yeterliliktedir. Kıbrıs Türklüğü yalnız değildir, Doğu Akdeniz asla peşkeş çekilmeyecektir" dedi.



'MHP İSTANBUL'UN HER YERİNDE'



Tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine az süre kaldığını hatırlatan Bahçeli, 'cumhur ittifakı'nın başarısı için samimi ve heyecanlı olduklarını belirtti. MHP'ye yönelik eleştirileri de yanıtlayan Bahçeli, şunları kaydetti:



"İstanbul'a mitili atmış bulunuyoruz. Menfi propagandalarla itibar cellatlığına soyunanların yalanları, çarpıtmaları, çırpınışları sonuç vermeyecektir. 'MHP nerede?' diye ucuz ve uçuk soru soranlara diyorum ki, İstanbul'un her yerindeyiz. Gözleri olup görmeyenler, kulakları olup duymayanlar, ağızları olup konuşamayanlar, üstelik kalplerinde mühür bulunanlar isteseler de bizi göremezler, hakkımızı teslim edemezler. İşi gücü bırakıp şahsım ve partimizle ilgili spekülasyon yapan müfteri korosuna en iyi cevap 23 Haziran’da sandıkta verilecektir. Bunların, yaşarmayan gözleriyle, kızarmayan yüzleriyle mağlubiyet yaşayacakları günler çok yakındır. El mi yaman İstanbul mu yaman anlayacaklardır."



'KÜÇÜKKAYA KESİNLEŞİRSE İZLEMEYECEĞİM'



İstanbul seçimi için rakip olan adaylar Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nu canlı yayında bir araya getirecek tartışma programı ile ilgili görüşünü de açıklayan Bahçeli, İsmail Küçükkaya ismine karşı çıktığını ve tartışmayı yönetmesi halinde yayını izlemeyeceğini duyurdu. Tartışmanın moderatörlüğü için en uygun ismin Didem Arslan Yılmaz olduğunu kaydeden Bahçeli, "Hayret etmemek mümkün değildir. İsmail Küçükkaya’nın hangi vasıflarından dolayı böylesi önemli bir program için tercih edildiğini anlayabilmiş değilim. Bu şahsın Cumhur İttifakı ve MHP’ye husumet besleyen tavrı açıktır, bilinmektedir, tarafsız değildir, samimi değildir, yeterli hiç değildir. Kaldı ki, FOX TV'nin yayın çizgisi de bulanık ve sorunludur. Şayet İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğü kesinleşirse, bilinsin ki, 16 Haziran 2019 tarihinde 21.00'den itibaren televizyon izlemeyeceğim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının tartışmasını takip etmeyeceğim. MHP hakkın, haklının, halkın ve haysiyetin tarafındadır" dedi.



'KÜRDİSTAN VE LAZİSTAN YOKTUR'



MHP lideri Bahçeli, partisinin milli bekanın amansız savunucusu olduğunu vurgulayarak, Binali Yıldırım'ın Diyarbakır ziyaretinde kullandığı 'Kürdistan' ifadesine de değinerek, şunları kaydetti:



"İlkelerimizden tavizimiz düşünülemeyecektir. Ülkülerimizden kopmamız akla bile getirilemeyecektir. Duruşumuz sağlam, mayamız temiz, fikriyatımız köklü ve güçlüdür. Türkiye’de Kürdistan ve Lazistan yoktur. Bundan sonra da olamayacaktır. Olması yönünde heveslenenler varsa karşılarında daima Milliyetçi-Ülkücü Hareketi bulacaklardır. Sözümüzden dönmedik, sevdamızdan ödün vermedik, özümüzün öğütülmesine müsaade etmedik. Dünden bugüne duruşumuz aynıdır. MHP’yi mesnetsiz yere eleştirenler, suskunluğumuzu yanlışa yoranlar, olgunluğumuzu ve sağduyumuzu tersten okuyanlar köksüzlüğe, kimliksizliğe, kozmopolit emellere hizmet eden kripto bedhahlardır. Bunlarla mücadelemiz ise sonuna kadar devam edecektir."