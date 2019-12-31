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Bahçeli: Türk milleti 2020'ye ümitle bakmaktadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye yeni hükümet sistemiyle zincirlerini kırmış, gelecek ümitlerini kamçılamıştır. Türk milleti 2020 yılına ümitle bakmaktadır" dedi. MHP lider Bahçeli, yeni yıl mesajında, kimi zaman umudun,...

GÜNDEM 31.12.2019, 13:25
Bahçeli: Türk milleti 2020'ye ümitle bakmaktadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye yeni hükümet sistemiyle zincirlerini kırmış, gelecek ümitlerini kamçılamıştır. Türk milleti 2020 yılına ümitle bakmaktadır" dedi.

MHP lider Bahçeli, yeni yıl mesajında, kimi zaman umudun, kimi zaman da umutsuzluğun öne geçtiği bir yılı daha geride bıraktıklarını bildirdi. Türk milletinin zorluklarla ve sorunlarla kuşatılmış 2019 yılında da varlık ve birlik mücadelesini inanmışlıkla ve yüksek bir iradeyle gerçekleştirdiğini kaydeden Bahçeli, "Milli bekamıza yönelik saldırı ve suikastlar azimle, sabırla, akılla, cesaretle ve milli dayanışmayla engellenmiştir. Türkiye'nin zaafını kollayan, rehavetini gözleyen iç ve dış odaklar 2019 yılında da boş durmamışlar, şirret faaliyetlerinden vazgeçmemişlerdir. Nitekim siyasal kriz çıkarmak, kutuplaşmayı tırmandırmak, gönül ve vicdan köprülerini tahrip etmek için devreye girenlerin karanlık teşebbüs ve tezvirlerinde kaygı verici artışlar yaşanmıştır. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik sistemli ve organize isnatlar, Cumhurbaşkanı'nın partisiyle bağının kesilmesini dayatan kaba ve tahakkümcü ifadeler 2019 yılında da sahne almıştır. Şu hususun altı kalın olarak çizilmelidir ki, Türkiye yeni hükümet sistemiyle zincirlerini kırmış, gelecek ümitlerini kamçılamıştır" ifadelerini kullandı.

'CHP DİRİLİŞ TABLOSUNDAN MEMNUNİYETSİZ'

Türkiye ileriye atıldıkça, iradesini gösterdikçe, bölgesinde ve dünyada sesini yükselttikçe CHP, HDP, PKK ve FETÖ'nün çılgına döndüğünü, telaşa kapıldığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti: "Türkiye üzerindeki ölü toprağını kaldırmış, muazzam bir silkinişle doğrulmuş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yürüyüşe geçmiştir. CHP bu diriliş tablosundan memnuniyetsizdir. Kanal İstanbul projesiyle Tank Palet Fabrikası kapsamında sergilediği icazetli, lekeli ve sipariş nitelikli muhalefeti aslında her şeyi gözler önüne sermiştir. 2019 yılında muhalefet partileri Türkiye husumetinde birleşmiş ve zillet şemsiyesi altında buluşmuşlardır. Yerli ve milli otomobille gururlanırken, gayri milli ve yabancıların dümen suyuna giren bir muhalefet anlayışının kök salması ülkemiz adına büyük bir talihsizlik ve aynı zamanda demokrasi ayıbıdır. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinden aldıkları sonuçları gafilce yorumlayan, elde edilen cılız mevzi kazanımlarından yanlış sonuçlar çıkaran CHP ve yedeklerinin 2019 yılında gerçek yüzleri iyice belirginleşmiştir."

'TÜRK MİLLETİ 2020 YILINA ÜMİTLE BAKMAKTADIR'

Bahçeli, Türkiye'nin terörle mücadele ettikçe, terörün ürediği alanların imha edildikçe bazı çevrelerin rahatsız olduğunu kaydederek, Barış Pınarı Harekâtı’na karşı gündeme gelen ülkelerin, terörizmin değirmenine nasıl su taşıdıkların gün yüzüne çıktığını belirtti. Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Barış Pınarı Harekâtı sonucunda güvenli bölgenin tesis edilmesiyle birlikte Suriyeli sığınmacılar yavaş da olsa ülkelerine dönmeye, terörden arındırılmış alanlarda iskan edilmeye başlamışlardır. Ne var ki İdlip'teki vahim gelişmelerden dolayı sınırlarımıza ilave yüzbinlerce sığınmacının dayanma riski baş göstermiştir. 2019'da insani trajedilerin, terörist saldırıların, mazlumların yükselen çığlıklarının, vicdani krizlerin, adalet ve hukuk ihlallerin dünyayı aşılması zor olacak darboğazlara sürüklediği açıktır. Türk milleti 2020 yılına ümitle bakmaktadır. Unutulmasın ki zalimler, hainler, Türk düşmanları milli birliğimizi, bin yıllık kardeşlik hukukumuzu asla bozamayacaklardır. Cumhuriyet'in yüzüncü yıldönümünün stratejik bir hazırlık evresi olacak 2020 yılında Türkiye'nin gücüne güç katacağı inancındayım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle istikbalin parlak ufkunun aralanacağı, Cumhur İttifakı'nın samimiyetle, millet ve vatan sevgisiyle yoluna devam edeceği kanaat ve kararındayım."

Bahçeli, mesajında ayrıca Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekâtlarıyla birlikte Kıran ve Pençe operasyonlarında görev alan güvenlik güçlerini kutlayarak, teşekkür etti.


ANKARA, ()-

 

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