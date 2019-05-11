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BAHÇELİ, PARTİSİNİN İSTANBUL İL TEŞKİLATININ İFTAR PROGRAMINA KATILDI(1)

Haber: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL   Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul İl Teşkilatının iftar programına katıldı. Yeşilköy WOW Otel'deki programda konuşan Bahçeli, "İstanbul tertemiz...

BAHÇELİ, PARTİSİNİN İSTANBUL İL TEŞKİLATININ İFTAR PROGRAMINA KATILDI(1)

Haber: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL  
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul İl Teşkilatının iftar programına katıldı. Yeşilköy WOW Otel'deki programda konuşan Bahçeli, "İstanbul tertemiz vicdanlara emanet edilmelidir. "Türk milletinin gururu, gıpta edilecek kıymeti olan İstanbul boyunduruk altına nasıl girecektir? İstanbul'un kaderi, terör örgütlerinin, yani haçlı yedeklerinin tasallutuna nasıl havale edilecektir?" dedi.  Bahçeli, "Kandil çetesi, Pensilvanya şebekesi nasıl olup da İstanbul'da söz geçirecekler, büyükşehir belediye başkanlığı seçimini hangi yetkiye dayanarak etkileyebileceklerdir? Bin yıllık kardeşliğimizin celladı, milli varlığımızın düşmanı bu hıyanet ortaklarına inanan, umut bağlayan vicdan sahibi tek bir insanımız olabilecek midir? İstanbul, böylesi bir zillete onay verebilir mi?" diye konuştu. 

Görüntü dökümü:
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-Bahçeli'nin konuşması
-Detaylar 
 

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