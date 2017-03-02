Bahçeli'nin 'kılıç artığı' ifadesi Meclis'te tartışma yarattı

TBMM Genel Kurulunda, Devlet Bahçeli'nin Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye karşı 'kılıç artığı' ifadesini kullanması tartışma yarattı. Bahçeli'nin bu sözlerini CHP'li Tahsin Tarhan "Kılıç artığı terimi Aleviler için kullanılan faşist bir terim" diye yorumlarken MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta ise " Bu ifade Alevi kardeşlerimize karşı kullanılmış değildir ve onlara bu ifadenin kullanılması da doğru değildir " dedi.

TAHSİN TARHAN: ALEVİ TOPLUMU İNCİNMİŞTİR



Meclis Genel Kurulunda CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'yi eleştirirken 'kılıç artığı' ifadesini kullandığını anımsatarak “ 'Kılıç artığı' deyimi, kılıç zoruyla Müslüman yapılan ve Türkiye'de özellikle Alevi katliamından sağ kurtulan Aleviler ve ötekileştirilenler için kullanılan, ırkçı, faşist, gayri insani bir deyimdir. Sayın Bahçeli gibi entelektüel bir liderin bu deyimi kullanması şanssızlıktır, düzeltmesi gerekir. Alevi toplumu gibi, Türkiye'nin diğer renkleri de incinmiştir. Pirler piri Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli “İncinsen de incitme" diyor ama başka bir şey daha diyor Hünkâr: “Yetmiş iki millete bir nazarla bakmayan, halka müderris olsa da Hakk'a asidir.ö diye konuştu.



ERHAN USTA: ALEVİLERE 'KILIÇ ARTIĞI' İFADESİ KULLANILMASI DOĞRU DEĞİLDİR



Sataşmadan dolayı söz alan MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, 'kılıç artığı' ifadesinin Türk tarihinde savaş ve fetihlerden sonra geride kalan zevata verilen bir tanımlama olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:



"Bunu bazen de böyle, bir soykırım şeklinde de kullanıyorlar. Hiç öyle bir şey değil. Savaş ve fetihten sonra geride kalanlar için bir tanımlama, sosyolojik bir ifade. Hiçbir zaman bu ifade Alevilere karşı da kullanılmış değildir. Aleviler bu toprakların sahibidir, asıl sahibidir, bu vatanın sahibidir. Bunlar için Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanının hiçbir şekilde böyle bir ifade kullanması söz konusu olamaz. Bizim buradaki kastımız yani ayrıştırmak, birilerini dışlamak, birilerine bir şeyler ifade etmek değil, tam tersine, kardeşliği pekiştirmeye yönelik olarak söylenmiştir ve Milliyetçi Hareket Partisini herhangi bir etnik kökenli vatandaşımızın düşmanı gibi göstermeye yönelik yapılan şiddetli bir eleştiridir. Dolayısıyla, bu bağlamından koparılmıştır. Bunu düzeltmek lazım.Tekrar söylüyorum, Aleviler bizim kardeşlerimizdir, Aleviler bu toprakların sahipleridir. Onlara "kılıç artığı" ifadesi kullanılması hiçbir şekilde doğru değildir ve bu ifade onlara karşı da kullanılmış bir ifade değildir."



ÖZGÜR ÖZEL: KIRICI BİR TERİM



CHP Grup Başkanvekili ÖZgür Özel ise Bahçeli'nin kullandığı 'kılıç artığı' ifadesinin kırıcı bir terim olduğunu belirterek "Sayın Bahçeli'nin bir basın mensubuna, bir köşe yazarına "kılıç artığı" ifadesini kullanması, içinde bulunduğumuz siyaset düzlemi içerisinde bir fetihten sonra geride kalanlar, kılıçtan geçirilmemiş olanlar ve kaçmış, kurtulmuş olanlar için kullanılan ve çoğu zaman soykırımlar, çoğu zaman bir yerdeki bir etnik grubu ya da bir mezhebi ortadan kaldırma iradesinin başaramadığı, geride bıraktıkları için kullanılan sosyolojik ve kırıcı bir terim" dedi.

Haber: Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)