Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

Bahçeli klasik otomobiliyle Başkent caddelerinde tur attı

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendi kullandığı klasik otomobiliyle Ankara caddelerinde turladığı anların görüntüleri, partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. MHP'nin sosyal medya hesaplarından...

Bahçeli klasik otomobiliyle Başkent caddelerinde tur attı

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendi kullandığı klasik otomobiliyle Ankara caddelerinde turladığı anların görüntüleri, partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

MHP'nin sosyal medya hesaplarından Devlet Bahçeli'nin kendi kullandığı 06 TCD 07 plakalı 1970 model Ford marka klasik otomobiliyle Ankara caddelerinde gezdiği anlara ait bir video paylaşıldı. Yaprak Sayar'ın 'Lütfen' şarkısı eşliğinde hazırlanan videoda, Bahçeli'nin 1071 Malazgirt Bulvarı'nda klasik otomobilini kullandığı görüntüler yer aldı. Otomobilin içinden ve dışından yapılan çekimlerin bulunduğu videoda, Bahçeli'nin kendisine bozkurt işareti yapan diğer araçtaki sürücülere yine bozkurt işareti yaparak  selamladığı görüldü. Video, paylaşılmasının ardından çok sayıda beğeni topladı.

Görüntü dökümü:

-Bahçeli'nin otomobili kullanması

-Otomobilden görüntü

-Detay

Haber:Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328