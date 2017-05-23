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Bahçeli: 'İsterse babamın oğlu olsun' sözünden sonra bahane tükenmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ ile mücadeleye ilişkin 'İsterse babamın oğlu olsun' sözlerinin umut verici olduğunu belirtti.

Bahçeli: 'İsterse babamın oğlu olsun' sözünden sonra bahane tükenmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ ile mücadeleye ilişkin 'İsterse babamın oğlu olsun' sözlerinin umut verici olduğunu belirterek, "Tehdidin büyüklüğünden dolayı FETÖ ile mücadeleye herkesi çağırmasını olumlu ve doğru buluyoruz. 'İsterse babamın oğlu olsun' sözünden sonra bahane tükenmiştir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ ile mücadeleyle ilgili 'İhanet içinde kim olursa olsun gözünün yaşına bakmayacağız, isterse babamın oğlu olsun' sözlerini hatırlatan MHP lideri Bahçeli, şöyle konuştu:

"Biz bu görüş ve tutumu umut verici, son derece de isabetli değerlendiriyoruz. Tehdidin büyüklüğünden dolayı FETÖ ile mücadeleye herkesi çağırmasını olumlu ve doğru buluyoruz. 'İsterse babamın oğlu olsun' sözünden sonra bahane tükenmiştir. Kripto damarın kesilip atılması, kılık değiştirmiy, üslup ve usul açısından kendisini emniyete almış FETÖ'nün siyasi ayağının darmadağın edilmesi artık milli bir seferberlik ruhuyla ele alınmalıdır"


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