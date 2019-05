Bahçeli: İnsanlık canavarlarını imha etmek hepimiz için vatan görevi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörle mücadelenin amansız ve acımasız şekilde sürdürülmesi milli ve tarihi bir sorumluluktur. Canımıza kast eden, bekamıza hançer sallayan, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne nifak ve zehir saçan, kandan ve karanlıktan beslenen insanlık canavarlarını tamamıyla imha etmek artık hepimiz için vatan görevi, hatta mukaddes bir ödevdir" dedi.



MHP lideri Devlet Bahçeli, twiiter hesabından paylaştığı mesajında, bugün alınan şehit haberlerinin Türkiye’yi yasa boğduğunu belirterek, "Bugün aldığımız iki ayrı kara haber yüreklerimizi kavurdu, milletimizi acıya ve yasa boğdu. Teröristler bir kez daha vatan evlatlarımıza kast etti. Ancak yılgınlığa düşmek, yeise kapılmak, yorgunluk emaresi göstermek söz konusu değildir, aksini düşünenler boş bir hayalin içindedir. Suriye’nin Azez Bölgesi’nde PKK/YPG’li canilerle çıkan çatışmada bir yüzbaşımız şehit olurken, bir binbaşımız da yaralandı. Hakkari sınırındaki bir üs noktasına caniler tarafından Irak’ın kuzeyinden yapılan hava atışı sonucunda 3 Mehmedimiz şehit, birisi de yaralandı" ifadelerini kullandı.



‘İNSANLIK CANAVARLARINI İMHA ETMEK HEPİMİZ İÇİN VATAN GÖREVİDİR’

Terörle mücadelenin amansız ve acımasız şekilde sürdürülmesinin milli ve tarihi bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Bahçeli, şu mesajı paylaştı:

"Berat Gecesi 4 kahramanımızın şehadetinden sonra bugün 4 kahramanımızın daha şehit düşmesi elbette milletimizi derin bir üzüntüye sevk etti. Bilinsin ki, terörle mücadelenin amansız ve acımasız şekilde sürdürülmesi milli ve tarihi bir sorumluluktur. Canımıza kast eden, bekamıza hançer sallayan, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne nifak ve zehir saçan, kandan ve karanlıktan beslenen insanlık canavarlarını tamamıyla imha etmek artık hepimiz için vatan görevi, hatta mukaddes bir ödevdir."



‘MİLLİ BEKA CAN PAHASINA DA OLSA KORUNACAKTIR’

Bahçeli, Türkiye’nin terörle mücadeleyi cesaretle, kararlılıkla devam ettirmesi gerektiğini belirterek, "Bu konuda desteğimiz tam ve eksiksizdir. Son terörist yok edilip son kanlı silah ele geçirilinceye kadar her türlü fedakarlık ve kahramanlık eşliğinde hıyanetin üstüne gidilmeli, hainlerin kökü kazınmalıdır. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, vatan ve millet sağ olsun. Unutulmasın ki, bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, vatan bölünmeyecektir. Milli beka can pahasına da olsa korunacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA, ()