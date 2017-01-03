Bahçeli'den 'suikast' iddiasıyla ilgili çarpıcı açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisi ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'na suikast ihbarı iddialarıyla ilgili, "Basın yoluyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast ihbarlarının yoğunlaştığına dair bilgiler gelmiştir. Herkes inandığı yolda kararlı bir şekilde ilerleyecektir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aynı şekilde yapacağını düşünüyorum. Bizim koruma sayımız şu an sabit. Yeni bir talepte de bulunmuyoruz" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, liderlerin suikasta karşı uyarıldığı haberlerine ilişkin "Bizim suikasta yönelik herhangi bir bilgimiz yoktur. Bize bu manada bilgi veren de olmamıştır. Ama Türkiye'de milletimize ve vatandaşlarımıza karşı bu tür suikastlarla kimse yıldıramayacak, yıkamayacaktır. Herkes inandığı yolda kararlı şekilde yoluna devam edecektir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aynı şeyi yapacağına inanmaktayım" dedi.



MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım tarafından suikast uyarısı yapıldığına, Yıldırım'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bizzat aradığına dair haberlerin anımsatılması ve kendisine bu konuda bir uyarı yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine şöyle konuştu:



"Bizim suikasta yönelik herhangi bir bilgimiz yoktur. Bize bu manada bilgi veren de olmamıştır. Basın yoluyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir dizi suikast düşüncesinin yaygınlaştığına dair bilgiler söz konusudur. Ama Türkiye'de milletimize ve vatandaşlarımıza karşı bu tür suikastlarla kimse yıldıramayacak, yıkamayacaktır. Herkes inandığı yolda kararlı şekilde yoluna devam edecektir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aynı şeyi yapacağına inanmaktayım."

"ZIRHLI ARACA İHTİYACIMIZ YOKTUR"



Hükümetin liderlere zırhlı araç vereceğine dair bilgilerin paylaşıldığının söylenmesi üzerine Bahçeli, "Bizim arabalarımızda zırh yoktur. Hükümetin liderlere bir zırhlı araç vereceğine dair bilgiler ulaşmıştı. Ben şahsen bir zırhlı araç ihtiyacımız olmadığını bize yönelik böyle bir teşebbüsten vazgeçmelerini kendilerine salıkverdim" dedi.

"OHAL'E MHP TÜM GÜCÜYLE DESTEK VERECEKTİR"



Bahçeli, ayrıca OHAL'in uzatılması ilişkin "Terörün kökü kazınıncaya kadar. FETÖ ile yüzleşme hesaplaşma bitinceye kadar OHAL'e MHP bütün gücüyle tam destek verecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"MECLİS'TE DE REFERANDUMDA DA 'EVET' OYU VERECEĞİM"



MHP lideri Bahçeli, pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak olan anayasa değişikliği teklifine bazı MHP'li milletvekillerinin 'hayır' oyu kullanacağına yönelik açıklamaların sorulması üzerine şöyle konuştu:



"Milletvekilleri i düşüncelerini basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyor. Bizde sizin aracılığınızla öğreniyoruz. Önümüzdeki hafta içinde anayasa değişiklikleri gündeme geleceğini söylüyor. Benim anayasa komisyonunda kabul edilen, Genel Kurula geldiğinde de oralardaki değerlendirmelerde katkı sağlayacak bir tek 'evet' oyum vardır. Onu da vereceğim. Verdiğim 'evet' oyunu referandumda da aynen tekrarlayacağım"



"SIK SIK GÖRÜŞMEKLE TERÖR ÖNLENMEZ"



Teröre karşı liderlerin bir araya gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Liderler hep bir araya geliyorlar. Telefonda da görüşmeler oluyor. Sık sık görüşmekle terör önlenmez. Alınan kararlarla terör önlenir. O yüzden terör odaklarına sıkı bir baskı ve pres yapılarak gereğinin yapılması dileğimizdir" diye yanıt verdi.