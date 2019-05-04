Bahçeli'den Şehitlerle ilgili açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Suriye’nin Azez Bölgesi’nde PKK/YPG’li canilerle çıkan çatışmada bir yüzbaşımız şehit olurken, bir binbaşımız da yaralandı.



Hakkari sınırındaki bir üs noktasına caniler tarafından Irak’ın Kuzeyinden yapılan hava atışı sonucunda 3 Mehmedimiz şehit, birisi de yaralandı. Bilinsin ki, terörle mücadelenin amansız ve acımasız şekilde sürdürülmesi milli ve tarihi bir sorumluluktur.