Bahçeli: Bu CHP'nin Atatürk'ün CHP'siyle en küçük bağlantısı kalmamıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı yanılıyor, Türkiye'nin temellerini atan bugünkü CHP falan değildir. Bu CHP'nin Atatürk'ün CHP'siyle en küçük bağ ve bağlantısı kalmamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, 'Sivas Kongresi ilk kongremiz' demesi tükenmişlik sendromudur." dedi.



MHP lideri Devlet Bahçeli, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Twitter'dan açıklamada bulundu. Bahçeli, 38 delegeyle toplanan Sivas Kongresi'nin yedi düvele meydan okumasıyla, İstiklal Savaşı’nın ilanı olmasıyla, Türk tarihindeki yerini aldığını, milletin azmini tamim ve temin ettiğini bildirdi. Sivas Kongresi'nde yükselen irade sayesinde; istikbalin önüne çekilen sömürge perdesinin indirildiğini kaydeden Bahçeli, "Kırılan umutlar tazelenmiş, azalan heyecanlar tahkim edilmiş, azgınlaşan hezimetlerin tasfiyesine baş koyulmuştur. Sivas’tan istiklal çıkmış, Cumhuriyet’in sütunları çakılmıştır. Milli Mücadele’nin ruh kökünü arayanlar, kurtuluş fikrimizin kuvveden fiile, duygudan şuura nasıl ulaştığını görmek isteyenler Sivas Kongresi’nin muhterem ve muteber sonuçlarına dikkatle kafa yormalı, sahnelenen diplomatik ve siyasi ustalıkları özenle, önemle yorumlamalıdır" ifadelerini kullandı.



'O GÜNKÜ CHP İLE BUGÜNKÜ CHP BİRBİRİNE YABANCIDIR'



Bahçeli, Sivas Kongresi’nde milli onurun galip geldiğini, manda ve himaye arzusunun püskürtüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:



"Çok şükür istiklal sancağı altında toplanmanın cesaretiyle uzun, meşakkatli ve muzaffer bir rota çizildi. Ne var ki, Sivas Kongresi’nde yeşeren manda ve himaye damarı bugünkü CHP’de aynısıyla yaşıyor. Aziz Atatürk CHP’nin 1927 tarihli kurultayında Sivas Kongresi’ni ilk kurultayları olarak açıklar. Ancak o günkü CHP’yle bugünkü kaçak ve korsan CHP geceyle gündüz kadar birbirinden uzaktır, birbirine yabancıdır. CHP’nin bugün Sivas’ta toplanan PM ve Genel Başkanlarının yaptığı konuşma eğer orta oyunu değilse aczin telaş maskesi takıp görücüye çıkmasından başkası olamayacaktır. CHP Genel Başkanı dününe küsmüş, çizgisi kırılmış, fikri küflenmiş, Kandil’e çoktan dümen kırmıştır. CHP Genel Başkanı yanılıyor, Türkiye’nin temellerini atan bugünkü CHP falan değildir. Bu CHP’nin Atatürk’ün CHP’siyle en küçük bağ ve bağlantısı kalmamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu’nun, 'Sivas Kongresi ilk kongremiz' demesi tükenmişlik sendromudur. Çünkü Sivas Kongresi Türk milletinindir. Sayın Kılıçdaroğlu Sivas Kongresi’ni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önemli bir aktör (!) olarak ortaya çıktığı bir kongre şeklinde tanımlıyor. Samsun’a kim çıktı? Amasya Genelgesi’ni kim yayınladı? Erzurum Kongresi’ni kim yaptı? Peki, Anaftartalar ve Conkbayırı’ında kim vardı? PKK ve HDP’yle kurulan yasak ilişki CHP Genel Başkanı’nı tarihi gerçeklerden koparmış, Sivas’tan Kandil’e savurmuştur! Bu savruluş iflastır. Sivas’ta PM’yi toplayanlar hata yapmışlar, istismara çanak tutmuşlardır. Asıl toplanacakları orası değil emperyalizmin karanlık kovuğudur."



İMAMOĞLU'NU ELEŞTİRDİ



Bahçeli, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçildiğinden beri skandalların göbeğinde olduğunu ifade eden Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul sele maruz kalmışken o Bodrum’da denizdeydi. Hiç kimseyi işten çıkarmayacaktı, neredeyse çıkarmadığı kalmadı, nitekim acımadan ekmekle oynamayı tercih etti. Dahası zam üstüne zamla İstanbullu kardeşlerimizin hayatlarını kararttı. CHP demenin yalan demek olduğunu bariz şekilde ispatladı. Elbette yanlışa imza attı, milli iradeye çamur sıçrattı. Ama HDP’li üç büyükşehir belediye başkanı görevden uzaklaştırılınca birden ayağa kalktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın 31 Ağustos’ta Diyarbakır’da kayyum kararını gaflet ve dalaletle tanımlaması Sivas Kongresi’nin ruhunu yok saymak, mirasını çiğnemektir. Büyük zaferimizin hemen ertesinde, sanki rövanş alır gibi, PKK’lılara destek turuna çıkması zillettir. Madem Diyarbakır’a gitti gitmesine, evlatları dağa kaçırılan gözü yaşlı anaları da ziyaret etseydi! Terörü lanetleseydi. Pençe Harekâtı ve Kıran Operasyonu’ndan dolayı kahraman Mehmetçiğe başarılar dileyip dua etseydi. Halay çekip horon tepmesini biliyor da, bunları mı bilmiyor? CHP’li Belediye Başkanı’nın HDP’lileri görünce, 'Aynı yerdeyiz, aynı noktadayız' itirafı bölücü bir dil, terörü aklamaya çalışan lekeli bir duruş, hıyanete selam duran köhne bir üsluptur. İstanbul’da işler bitti de sıra Diyarbakır’a mı kaldı? CHP, HDP’nin kuluçka yerine yatmıştır. Ali Galip Sivas Kongresi’ni nasıl dağıtmaya muvaffak olamadıysa, Damat Ferit ve Dâhiliye Nazırı Adil Bey nasıl Milli Mücadele kararlılığına boyun eğdiremediyse bugünkü takipçileri ve teminçileri de aynı şekilde başarısızlığa mahkum olacaklardır. İstanbul’un diyetini Diyarbakır’da ödemeye kalkanların önüne Türk milleti bedel faturasını demokratik olarak ilk fırsatta koyacaktır. Teröristle yatan terörist kalkar. HDP’yle elele tutuşanın yolu Kandil’e açılır. CHP güzergâhından sapmış, yakasını bölücülere kaptırmıştır."



'SİVAS KONGRESİ'NİN ŞAN VE ŞEREFİ CUMHUR İTTİFAKI'NINDIR'



Bahçeli, Kuva-yı Milliye'nin emanetinin Cumhur İttifakı'nda olduğunu bildirerek, şunları kaydetti: "Sivas Kongresi’nin şan ve şerefi Cumhur İttifakı’nındır. CHP’nin bu alanlarda dolaşması beyhudedir. Bu partinin anıları şu anda işgal ettiği vahim ve trajik alanla birlikte gömülmüştür. CHP kayış koparmış, dingili kırmıştır. Sivas Kongresi'nde söz alıp konuşan Erzurum Delegesi Hoca Raif Efendi, 'Bizim hedef gayemiz tam istiklal' demişti. Şu veya bu devletin himayesi altına girmeyi, müzaheret adıyla bile olsa karşı çıkmıştı. CHP ise tamamen Türkiye muhaliflerinin eline geçmiş, kontrolüne girmiştir. Sivas Kongresi’nin 100'üncü yıl dönümünü hürmetle anıyorum. Aziz Atatürk’e, kahraman şehitlerimize, Milli Mücadele’yi fedakârca yerine getiren Türk milletinin asil evlatlarına Allah’tan rahmet diliyor, Türkiye’nin sonsuza kadar yaşayacağını inançla ifade ediyorum. Mücadele ya başarılı olmazsa diyenlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cevabını ikazen hatırlatıyorum: 'Ya başarılı olamazsa demek, o milletin ölmüş olduğuna hükmetmek demektir. Binaenaleyh,millet hayatta kaldıkça ve fedakarca teşebbüsüne devam ettikçe başarısızlık söz konusu olamaz."