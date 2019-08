Bahçeli: Bekamızı mutlaka koruyacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Çok çalışmalıyız, geleceğin Türkiye'sinin hazırlığını mutlaka yapmalıyız. Dün geçti, lazım gelen dersler çıkarıldı. Önümüze bakacağız, tehditleri okuyup, kaynağında etkisiz hale getireceğiz. Bekamızı mutlaka koruyacağız" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi'nin yeni hizmet binasının açılış töreninde konuştu. Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın sözü sağlam, özü sağlam olan Türk gençliğinin yarım asırlık yadigârı, adam gibi adam olanların yarım asırlık Bozkurt yuvası olduğunu belirtti. Bahçeli, "Ülkü Ocakları hepimizin yetiştiği irfan mektebi, iffet ve irade menkıbesidir. Aynı zamanda Ülkü Ocakları şehitlerin emaneti, gazilerin göz nuru, vatan ve millet sevgisinin onur mihveridir" dedi.



'ÜLKÜ OCAKLARINDAN HAYDUT ÇIKMAZ'

Bahçeli, Ülkücünün sıradan bir hayatın takipçisi, gelip geçici heveslerin taliplisi de olmayacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kendini aşma iradesi taşımadan, bedel ödemeyi göze almadan, fikrinin ardında durma becerisi göstermeden, inançlarını savunma kararlığına sahip olmadan dava adamlığı mertebesine ulaşmak, bugüne kadar ki tecrübelerimizle söylersek, ham bir hayaldir. Ülkü Ocakları’ndan haydut çıkmaz, hain çıkmaz, haysiyetsiz çıkmaz, habis, harabi, hantal ve haşarı emeller çıkmaz, çıkmamış, çıkmayacaktır. Yanılıp yenilip aksi yönde açıklamada bulunanlar Ülkü Ocakları’nda atsız kolu arayan cehlin faili, Ülkücüyü tanımayan, tanısa bile itiraf edemeyen köhnemişliğin figüranıdır. Ülkü Ocakları’ndan çıksa çıksa dava adamı çıkar, imanlı nesiller çıkar, şehitler çıkar, vatan için canını seve seve vermeye hazır kahramanlar çıkar, cesur yürekler, akılla bezenmiş gönüller çıkar."



'ÇAĞIN HASTALIKLARINA KARŞI ÇARE ÜLKÜ OCAKLARIDIR'

Bahçeli, Ülkü Ocakları’nda Türk zaferlerinin ümidi, müsterih vicdanı olduğunu kaydederek, "Ülkü Ocakları’nda Türk gençliğinin umutları, imanla çarpan yürekleri hâkimdir. Çağın manevi hastalıklarına karşı yegâne çare Ülkü Ocakları'dır. Günümüzün karmaşıklaşan sorun alanlarına, sosyal dokudaki bozulmalara, toplumsal bünyedeki çözülmelere Ülkü Ocakları’nın müktesebatı, Ülkücü gençliğin asalet ve ahlaki muvaffakiyeti inanıyorum ki son verecektir. Fitnenin salgını, fikirsizliğin kokusu, faziletsizliğin korkuluğu Ülkü Ocakları’nın kapısından içeri asla giremeyecektir. Dedikodu, gıybet, tembellik, sorumsuzluk, şuursuzluk, siyasi hesaplar, sinsi planlar, hizipleşme, kutuplaşma, aile ve çevreyle uyumsuzluk Ülkü Ocaklı her kardeşime tamamen uzak ve yabancıdır. Kaldı ki olması gereken kesinlikle de budur. Hem kendinizi yetiştireceksiniz hem de ülke ve milletiniz için dertlenip çıkış yolları arayacaksınız. Hem hayatın içinde aktif bir şekilde varlığınızı göstereceksiniz hem de davanızın ve şahsiyetinizin vakarını titizlikle muhafaza edeceksiniz" dedi.



'TEHDİTLERİ KAYNAĞINDA ETKİSİZ HALE GETİRECEĞİZ'

Bahçeli, Ülkücünün geleceğin mimarı, gelecek nesillerin mihmandarı olduğunu ifade ederek, "Ülkücü; Türkiye ve Türk milletinin son siperidir. Ülkü Ocakları bu siperin Çanakkale savunma hattıdır. Bunun yanında, Ötüken’den Söğüt’e, Orhun’dan Sakarya’ya, Malazgirt’ten Dumlupınar’a, kimi zaman acılarla yoğrulan çok zaman da zaferlerle süslenen geçmişimizin her sayfasının manen hatırası ve hafızasıdır. Tarih geç kalanları, geriden bakanları, geriye düşenleri asla affetmemiştir. İhmalle geçecek yılların faturası ağır olacaktır. Oyalanmaya hakkımızın olmadığı açıktır. Çok çalışmalıyız, geleceğin Türkiye’sinin hazırlığını mutlaka yapmalıyız. Dün geçti, lazım gelen dersler çıkarıldı. Önümüze bakacağız, tehditleri okuyup kaynağında etkisiz hale getireceğiz. Bekamızı mutlaka koruyacağız. Vatanımızı ve milletimizi her türlü mülahaza ve mütalaanın üzerinde tutacağız. Kaynağını Türk-İslam Ülküsünde bulmuş Türk milliyetçiliği ihanete karşı güvence, işbirlikçilere ve işgalcilere karşı aşılmaz kaledir."



'HEPSİYLE ÖVÜNÜYORUZ'

30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 97'inci yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatan Bahçeli, "Türk milletinin ve hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı gönülden kutluyorum. Biliniz ki, tarihteki zaferlerimizin hepsi milli gönüllerin birleşmesiyle gerçekleşmiştir. 26 Ağustosta da Türklüğe Anadolu’nun kapılarını açan ve bu toprakları vatanlaştıran Malazgirt Zaferi’nin 948'inci yıl dönümünü kutladık. Bu savaşlardan biri vatan yapmış, diğeri ise vatan kurtarmıştır. Bu iki kutlu zaferin zirve isimleri ise şüphesiz Sultan Alparslan ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Aziz Atatürk’le beraber kahraman şehit ve gazilerimizdir. Malazgirt’ten Büyük Zafer’e kadar geçen 851 uzun yılda, millet hayatı, sayısız gönül ve ülkü adamının omuzlarında taşınarak varlığını sürdürmüştür. Hepsiyle övünüyor, hepsiyle gurur duyuyor, hepsini tazimle anıyoruz. Dünyanın en zorlu coğrafyasında dağılmadan, yıkılmadan devam etmenin sırrı, öncelikle aziz millet varlığının içinden çıkabilmiş dava adamlarının varlığında aranmalıdır. Bu dava adamlarının tecessüm edip tecelli ettiği bugünkü ana damar öncelikle MHP ve Ülkü Ocakları'dır" ifadelerini kullandı.

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLDİ

Nursima ÖZONUR-Kaan ULU/ANKARA, ()