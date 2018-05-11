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BAĞIŞLARLA 6 BİN 500 ÖĞRENCİYE MÜZİK DERSİ VERDİLER

  Haber-Kamera: Alişen KOYUNCU-İSTANBUL İnternet üzerinden toplanan bağışlarla ayakta duran "Barış İçin Müzik Vakfı" kurulduğu günden bu yana 6 bin 500 öğrenciye müzik eğitimi verdi. Kendi bünyelerinde koro kuran öğrenciler,...

BAĞIŞLARLA 6 BİN 500 ÖĞRENCİYE MÜZİK DERSİ VERDİLER

 

Haber-Kamera: Alişen KOYUNCU-İSTANBUL
İnternet üzerinden toplanan bağışlarla ayakta duran "Barış İçin Müzik Vakfı" kurulduğu günden bu yana 6 bin 500 öğrenciye müzik eğitimi verdi. Kendi bünyelerinde koro kuran öğrenciler, çeşitli şehirlerde konserler veriyor.
İş insanı Mehmet Selim Baki tarafından Fatih  Edirnekapı’da 2005'de kurulan ve daha sonra  internet üzerinden toplanan bağışlarla ayakta duran Barış İçin Müzik Vakfı, 5-17 yaş arası öğrencilere karşılıksız müzik eğitimi vermeye devam ediyor. Keman, viyola, piyano, klarnet ve trombon gibi çeşitli enstrümanların eğitimini burada alan öğrenciler kendi kurdukları koroyla konserler veriyor.
Amaçlarının, müzik konusunda yetişmek isteyen öğrencilere imkan yaratmak olduğunu söyleyen vakıf koordinatörü Eren Topal, toplanan bağışlar sayesinde öğrencilerin eğitimine devam edildiğini ifade ederek şunları söyledi:
“Bugüne kadar 6 bin 500 çocuğa çok sesli evrensel müzik eğitimi verdik. Şu an aktif olarak 500 öğrencimiz var: Bu öğrencilere eğitim vermeye devam ediyoruz. Burada bizim amacımız 'çok iyi müzisyenler yetiştirelim' değil, Belli değerler edinmiş çocuklar yetiştirmek. Müzik konusunda devam etmek isteyen çocuklara bir imkan sağlamak istedik. Şu an bireysel ve kurumsal destekçilerimiz var. Bu destekçilerimiz sayesinde öğrencilerimize enstrümanlar alabiliyor, eğitim verebiliyoruz. Amacımız tüm Türkiye’ye yayılabilmek, Türkiye’nin 81 ilinde müziğin coşkusunu hissetmemiş çocuk kalmayıncaya kadar çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz"

Görüntü Dökümü:
-Enstrüman dersleri alan öğrenciler
-Müzik sınıflarından görüntüler
-Öğrencilerin kurduğu koronun provaları
-Vakıf koordinatörü Eren Topal ile röportaj
-Detaylar
 

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