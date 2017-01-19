Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeledi
Milletvekili kendisini kürsüye kelepçeledi
Türkiye'nin en büyük sorunu terör, FETÖ hala tehdit...
'HDP kürtleri temsil etmiyor'
ABD'de "hızlı faiz artışı" sinyalleriyle dolar 3.80 lirayı aştı
Dolar 3.80 lirayı aştı
Meclis'te 2. turda ilk 7 madde kabul edildi
HDP'li Sancar, Bakan Bozdağ ile...

Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeledi (4)

GERGİNLİK NEDENİYLE BİRLEŞİME ARA VERİLDİ HDP ve CHP'liler, Aylin Nazlıaka'nın kelepçesinin sökülmesi sırasında çıkan kavgada AK Parti'li Gökçen Enç'in kadın milletvekillerine saldırdığını savunarak üçüncü birleşime girmeme...

Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeledi (4)

GERGİNLİK NEDENİYLE BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

HDP ve CHP'liler, Aylin Nazlıaka'nın kelepçesinin sökülmesi sırasında çıkan kavgada AK Parti'li Gökçen Enç'in kadın milletvekillerine saldırdığını savunarak üçüncü birleşime girmeme cezası verilmesini istedi. CHP’li milletvekilleri masalara vurarak "Adalet" diye bağırarak olayı protesto etti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay konuşurken, AK Partili bir milletvekili CHP sıralarına doğru koşmaya başladı. Araya AK Parti ve CHP milletvekilleri girdi. Birleşime ara verildi. TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yüksek seyirde devam ediyor.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------

-AKP'li vekilin koşması

-Kargaşa

Haber-Kamera:Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ ANKARA,()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55