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BAĞCILAR TEM OTOYOLU'NDAKİ ZİNCİRLEME KAZA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ (2) 

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,()  Bağcılar TEM Otoyolu İstoç Mevkii Edirne istikametinde hafriyat kamyonunun da aralarında bulunduğu 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken kazaya neden olduğu...

BAĞCILAR TEM OTOYOLU'NDAKİ ZİNCİRLEME KAZA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ (2) 

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,() 
Bağcılar TEM Otoyolu İstoç Mevkii Edirne istikametinde hafriyat kamyonunun da aralarında bulunduğu 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken kazaya neden olduğu iddia edilen hafriyat kamyonunun sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Kaza, TEM Otoyolu İstoç mevkiinde saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AJ 8633 plakalı hafriyat kamyonu önünde seyreden 34 VT 2539 plakalı otomobile çarptı. Arkadan gelen 5 araç daha kazaya karıştı. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından hafriyat kamyonunun sürücüsü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik iki şeritten kontrollü olarak verilirken, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Çalışmaların ardından TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. 

Görüntü Dökümü
-TEM'deki kazadan detaylar
-Kazaya yarışan araçlardan detaylar
-Polisin çalışması
-TEM trafiği
-Genel ve detaylar 


 

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