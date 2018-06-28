BAĞCILAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

İstanbul'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur ve dolu etkili oldu. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Sağanak yağışla birlikte bazı noktalarda yollar göle döndü. Bu noktalardan bir de Bağcılar Mehmet Akif Bulvarı oldu. Bazı sürücüler yolda zor anlar yaşadı. Araçlar yollarda mahsur kaldı Mahsur kalan araçlar çevredik vatandaşların yardımıyla kurtarıldı: Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zorluklar yaşadı.

Görüntü dökümü:

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-Göle dönen yollar

-Mahsur kalan araçlar

-Vatandaşların yardımı

-Genel ve detalyar