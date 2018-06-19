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BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU -  Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL Bağcılar'da, sokak satıcılarına yönelik 36 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına...

BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU -  Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL
Bağcılar'da, sokak satıcılarına yönelik 36 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 36 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Sabah saatlerinde baskın yapılan adreslere giren polis ekipleri, içeride bir süre aramalar yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, aramalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirilirken çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:
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- Operasyon yapılan adresler
- Polis ekiplerinin içeri girmesi
- Özel harekat polisinden görüntü
- Zırhlı polis araçlarından görüntü
- Genel ve detaylar 
 

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