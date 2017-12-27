 BAĞCILAR'DA TEKSTİL FABRİKASI ALEV ALEV YANDI



Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL

Bağcılar'da bir tekstil fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı.

Yangın saat 08.00 sıralarından Bağcılar Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerindeki tekstil fabrikasında çıktı. 6 katlı binanın en üst katında bulunan buhar kazanında patlama meydana geldi. Pattlama sonrası yangın çıktı. Fabrikanın güvenlik görevlileri hemen itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocasinan, Bağcılar, Sefaköy, Bakırköy ve Başakşehir itfaiye ekipleri yangına müdahala etti. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Fabrikanın en üst katında maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

-CEP TELEFONU

-Alevlerden görüntü

-Çıkan dumanlar

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Fabrikadan görüntü

-İtfaiye ekipleri

-Toplanan vatandaşlar

-Detaylar

