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BAĞCILAR'DA SİLAHLA BAŞINDAN VURULAN KİŞİ AĞIR YARALANDI

Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL, () Bağcılar'da kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahla başından vurulan bir kişi ağır yaralandı. Hastahaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay, saat...

BAĞCILAR'DA SİLAHLA BAŞINDAN VURULAN KİŞİ AĞIR YARALANDI

Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL, ()
Bağcılar'da kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahla başından vurulan bir kişi ağır yaralandı. Hastahaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, saat 16.45 sıralarında Üçyüzlü metro istasyonu yakınındaki boş arazide meydana geldi. İddialara göre, Mehmet Kandem (30) alkol aldığı 2 arkadaşı ile boş arazide çimlerin üstünde sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra Kandem ile arkadaşları arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma daha sonra büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kandem'in yanında  olan ismi öğrenilemeyen bir kişi silahla Mehmet Kandem'i başından vurduktan sonra yanındaki arkadaşı ile birlikte olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Kandem olay yerinde kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Kandem'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

POLİS OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI
Polis ekipleri, olay yerine şerit  çekerek çevrede delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemede olay yerinde boş kovanlar ve alkol kutuları olduğu görüldü. Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. 

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Polis ekiplerinin çalışmaları
-Olay yerindeki boş kovanlardan ve alkol kutularından görüntü -Genel ve detaylar=


 

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