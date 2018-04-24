BAĞCILAR'DA POMPALI TÜFEKLİ TEKEL BAYİ SOYGUNU

-Yüzleri maskeli 3 şüpheli pompalı tüfekle bir bayide soygun yaptı

-Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL

Bağcılar'da bir tekel bayisine giren yüzleri maskeli 3 şüpheli dükkan sahibine pompalı tüfek doğrultarak, 3 bin 500 lira parayla birlikte sigara ve alkollü içecekleri aldı. Soygun anları marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi'nde bulunan bir markette saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre beyaz bir araçla bayii önüne gelen maskeli üç kişi, dükkan sahibine pompalı tüfek doğrultarak, kasada bulunan 3 bin 500 lira parayı ve reyonda bulunan sigaralarla birlikte alkollü içkileri aldı. Hırsızlık şüphelileri daha sonra geldikleri araçla birlikte buradan uzaklaştı.

DÜKKAN SAHİBİ BÜYÜK KORKU YAŞADI

Büyük korku yaşayan dükkan sahibi durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri bayide incelemelerde bulundu. Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespiti için çalışma başlattı.

SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan soygun güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde bir araçla dükkan önüne gelen üç kişi içeriye girerek, kasada bulunan kişiye silah doğrultuyor. Daha sonra kasada bulunan paraları alan şüpheliler, reyonda bulunan sigara ve alkollü içecekleri torbalara dolduruyor. Şüpheliler daha sonra geldikleri araçla uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin araçla gelişi

-Bayii sahibine silah doğrultmaları

-Reyonda bulunan sigara ve içkileri torbalara doldurmaları

(AKTÜEL)

-Olay yerinden detay

-Polislerin kayıtları incelemeleri

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel ve detaylar

