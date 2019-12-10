BAĞCILAR'DA PARA KASASI HIRSIZLIĞI KAMERADA
Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL,() Bağcılar'da gece saatlerinde bir iş merkezine giren 5 kişi, buradaki bir işyerinden çaldıkları çelik kasayla birlikte kaçtı. Hırsızlık anları saniye saniye kameraya yansıdı. Bağcılar'da...
Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL,()
Bağcılar'da gece saatlerinde bir iş merkezine giren 5 kişi, buradaki bir işyerinden çaldıkları çelik kasayla birlikte kaçtı. Hırsızlık anları saniye saniye kameraya yansıdı.
Bağcılar'da otomobil ve motosikletle bir iş merkezine gelen kimliği belirsiz 5 kişi, burada bulunan bir iş yerindeki çelik kasayı alarak kayıplara karıştı. Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan Ekinciler İş Hanı'nda saat 02.30 sıralarında meydana gelen hırsızlığa ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İş hanındaki işletmenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızların içeri girdiği anlar ve hırsızlık anı yer alıyor. Görüntülerde ayrıca hırsızların yüzlerini çeşitli eşyalarla kapattığı görülüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Hırsızların kasanın bulunduğu odaya girmesi
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