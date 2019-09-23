BAĞCILAR'DA METİL ALKOL OPERASYONU (1)

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, ()

Bağcılar'da düzenlenen sahte içki operasyonunda, yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üreten kişilere yönelik operasyon düzenledi. Bağcılar'da metil alkol temin eden şüphelilerin kullandığı bir depoyu bilgisini alan ekipler depoya giriş çıkış yapan şüphelileri takibe aldı. Polis ekipleri Mahmutbey Mahallesi Aydın Sokak'ta bulunan bir depoya bugün baskın düzenledi. Ekipler depoda bulunan 1 kişiyi yakalayarak gözaltına alırken, yapılan aramalarda çeşitli tank ve bidonlarda yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Baskın yapılan depo

-Operasyondan detaylar