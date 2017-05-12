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BAĞCILAR'DA MARKET ALEV ALEV YANDI

Bağcılar’da bir markette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan market itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, yangın sonrası markette maddi hasar meydana geldi. Bağcılar, Kırazlı Mahallesi 1123....

BAĞCILAR'DA MARKET ALEV ALEV YANDI

Bağcılar’da bir markette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan market itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, yangın sonrası markette maddi hasar meydana geldi.
Bağcılar, Kırazlı Mahallesi 1123. Sokak'ta bulunan bir markette saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken olayı fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan markete  müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası markette maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU KAMERASI
-Marketin alev alev yanması
-Detaylar 

AKTÜEL 
- Olayın meydana geldiği market 

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Polisin önlemi
- Sağlık ekiplerinin hazır beklemesi

- Vatandaş ile röp

- Yanan marketin içinden görüntü

- Genel ve detaylar                        

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