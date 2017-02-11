BAĞCILAR'DA KAÇAK GÖZLÜK, KOL SAATİ VE SUNİ DERİ OPERASYONU

* Bağcılar'da bir TIR'da yaptığı incelemede piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olduğu belirtilen kaçak gözlük, kol saati ve suni deri ele geçirildi.



Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine yapılan bir ihbarda Türkiye'ye TIR'larla kaçak gözlük ve kol saatleri sokulduğu bilgisi geldi. Polis ekipleri bunun üzerine çalışma başlatarak Bağcılar'da bir ticaret merkezinin içinde park halinde bir TIR'da kaçak ürünler olduğunu belirledi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat Pazartesi günü TIR'da operasyon düzenledi. Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olduğu öne sürülen 14 bin gözlük, 5 bin 780 adet çeşitli markalarda kol saati, bin 650 markalı saat kutusu, 160 rulo ünlü markaların logosu bulunan suni deri ele geçirildi. Polis ekipleri, olayla ilgili olarak R.A., B.Ç. ve G.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



TIR'DA YAPILAN İNCELEME POLİS KAMERASINDA

Polis ekiplerinin TIR'da yaptığı aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri TIR'da bulunan çuvalları açarak içinde bulunan gözlükler ve suni deriler kameralarca kaydedildi.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin TIR'da ki görüntüsü

-Çuvallar dolusu kaçak eşya

-Ele geçirilen gözlük ve suni derilerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler



