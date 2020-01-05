BAĞCILAR'DA FECİ KAZA: BARİYERLER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,()

Bağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İSTOÇ Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. 34 GR 8695 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak İstanbul Havalimanı yol ayrımında bariyerlere hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun ikiye ayrıldığı bölgedeki bariyer otomobile ok gibi saplandı. Kaza sonrası sürücü, araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin içinde sıkışan sürücüyü çıkardı. Ağır yaralanan sürücü ambulans ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olası bir kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi aldı. Hurdaya dönen otomobil olay yerine getirilen çekici ile kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Bariyerlere saplanan otomobil

İtfaiye ve polis ekipleri

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