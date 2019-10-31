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BAĞCILAR'DA AYNI CADDE ÜZERİNDEKİ İKİ KAFE KURŞUNLANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/ Bağcılar'da  gece saatlerinde otomobille gelen kişi yada kişiler aynı cadde üzerinde bulunan iki  kafe kurşunlandı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak...

GÜNDEM 30.10.2019, 03:23
BAĞCILAR'DA AYNI CADDE ÜZERİNDEKİ İKİ KAFE KURŞUNLANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/
Bağcılar'da  gece saatlerinde otomobille gelen kişi yada kişiler aynı cadde üzerinde bulunan iki  kafe kurşunlandı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı. 

Olay Bağcılar, Göztepe Mahallesi'nde gece saat 02:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maslak Caddesi üzerinde bulunan ve birbirine yakın iki kafenin önüne plakası alınamayan bir otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler iş yerlerine ateş açtı. Saldırı sonrası her iki kafenin de camları kırılırken şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine hemen şerit çekerek geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri kurşun yağmuruna tutulan kafelerde detaylı olay yeri çalışması yaptı. Yerdeki boş kovanları da numaralandıran polis ekipleri etrafta güvenlik kamera görüntüsü aradı. Saldırı sırasında kafelerin kapalı olması nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Ayrıca saldırı sırasında kafe önünde park halinde duran bir otomobile de kurşun isabet ettiği görüldü. Polis ekipleri olay sonrası otomobille kaçtıklarını tespit ettikleri kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Görüntü dökümü:
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-Polisin çalışması
-Kafelerden görüntü
-Yerdeki boş kovanlar
-Genel ve detaylar 


 

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