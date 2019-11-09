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BAĞCILAR'DA 2 KONTEYNER ALEV ALEV YANDI
Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL() Bağcılar'da inşaat şirketine ait 2 konteyner alev alev yandı. Yavuz Selim Mahallesi'nde sabah saatlerinde cadde üzerinde bulunan inşaat şirketine ait konteynerda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın...
GÜNDEM 09.11.2019, 10:57
Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL() Bağcılar'da inşaat şirketine ait 2 konteyner alev alev yandı.
Yavuz Selim Mahallesi'nde sabah saatlerinde cadde üzerinde bulunan inşaat şirketine ait konteynerda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, tüm konteyneri sardı. Alevler kısa sürede yanındaki konteynere de sıçradı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, konteynerler kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Görüntü Dökümü:
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(CEP TELEFONU)
-Alev alev yanan konteynerler
-Çevrede toplananlar
-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi
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açık
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