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BABASININ KATİLİNİ ÖLDÜREN ZANLI ZIRHLI ARAÇLA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul Beykoz'da bir restoranda babasının katili Mehmet Ali Büyüksarıalioğlu'nu öldüren Hüseyin Mert Saral, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette sorgusu tamamlanan Hüseyin Mert...

BABASININ KATİLİNİ ÖLDÜREN ZANLI ZIRHLI ARAÇLA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul

Beykoz'da bir restoranda babasının katili Mehmet Ali Büyüksarıalioğlu'nu öldüren Hüseyin Mert Saral, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyette sorgusu tamamlanan Hüseyin Mert Saral (24), sağlık kontrolü için öğle saatlerinde 29 Mayıs Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Saral, yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneden çıkarılarak hastane önünde bekletilen zırhlı araca bindirildi. Saral, buradan Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Bu arada, Saral'ın üzerindeki çelik yelek dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Çelik yelek giydirilen Saral'ın emniyetten çıkarılmasından görüntü

-Saral'ın hastaneye girişinden detaylar

-Hastane girişindeki çelik zırhlı araçtan görüntü

-Saral'ın sağlık kontrolünün ardından çelik zırhlı araca bindirilmesi

-Aracın hastane önünden hareket etmesi

-Detaylar

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