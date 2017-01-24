BABASINA BOMBALI SALDIRI DÜZENLEYEN OĞULA 61 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

*Şüpheli Alican Kurdaş hakkında "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "Olası kast ile öldürmeye teşebbüs", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak", "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından toplamda 35 yıl 6 aydan 61 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haber: Arzu KAYA / İstanbul

Maltepe'de babasına ait iş yerinde bombalı saldırı düzenleyen mühendis Alican Kurdaş hakkındaki soruşturma tamamlandı. Babası ve şirketteki 2 kişinin yaralandığı olayda Kurdaş hakkında 4 ayrı suçtan toplamda 61 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

PAKET AÇILDI, PATLAMA MEYDANA GELDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Kasım 2016 günü Maltepe'deki bir şirkette patlama meydana geldiği, konuyla ilgili kamera görüntüleri incelendiğinde başında motosiklet kaskı olan erkek bir şahsın iş yeri güvenlik görevlisine Özdemir Osman Kurdaş'ın ulaştırılmak üzere bir paket bıraktığı anlatıldı. İddianamede, paketin Kurdaş'a teslim edilmesinin ardından açıldığı esnada patlama meydana geldiği ve Kurdaş ile beraber olay yerinde bulunan sekreter, şirketin ortağı Şahnur Ağaik ile Sevgi Özcan'ın yaralandıkları ifade edildi.

BOMBA DÜZENEKLİ PAKETİ GETİREN OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Kamera görüntülerinden iş yerine bomba düzenekli paketi getiren şüphelinin Özdemir Osman Kurdaş'ın oğlu Alican Kurdaş olduğunun tespit edildiği belirtilen iddianamede, şüphelinin aynı gün Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözaltına alındığı anlatıldı.

"BANA NİYE HEDİYE GÖNDERMİŞLER" DEDİ PATLAMA MEYDANA GELDİ

Olaya ilişkin ilgili şirket ortağı Şahnur Ağaik'in ifadesinin alındığı belirtilen iddianamede, fiyonk ve kurdeleyle süslü kutunun Özdemir Osman Kurdaş tarafından açılacağı esnada, Kurdaş'ın "Bana hediye gelmiş. Yılbaşı değil, özel gün değil. Bana niye hediye göndermişler" dediği ve bu sırada patlamanın meydana geldiğini söylediği ifade edildi.

"ALİCAN'A BOL PARA VER, KÖTÜ ŞEYLER YAPACAK KORKUYORUM"

Özdemir Osman Kurdaş'ın ifadesinde ise, oğlunun 4 ay öncesinde şirketinde çalışmaya başladığını ve 6 bin lira maaş verdiğini belirttiği ancak oğlunun sürekli kendisine maaşının azlığından yakındığını, olaydan bir hafta öncesinden başlayarak işe gelmemeye başladığını söylediği anlatıldı. Kurdaş'ın konuyla ilgili eski eşini aradığında "Alican'a bol para ver. Derhal bir araba ver, benim artık kontrolümden çıkıyor. Kötü şeyler yapacak diye korkuyorum" dediğini, bu görüşmeden 2-3 gün sonra da olayın meydana geldiğini belirttiği kaydedildi. Kurdaş'ın ifadesinde ayrıca, kendisinin ortadan kaldırılıp mirasa konulması için oğlunun bu eylemi gerçekleştirdiğini düşündüğünü söylediği belirtildi.

BABASINDAN BEKLEDİĞİ İLGİYİ GÖREMEDİĞİ...

İddianamede şüpheli Alıcan Kurdaş'ın da ifadesine yer verildi. Kurdaş'ın, babasından beklediği ilgiyi görmediğini, patlayıcı madde hazırlamasındaki amacın babasını ikaz etmek olduğunu, öldürme kastı olsaydı patlayıcının karışım oranını yüksetilebileceğini söylediği kaydedildi.

BOMBA, ÖLDÜRÜCÜ ÖZELLİĞE SAHİP

İddianamede, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün uzmanlık raporuna göre, el yapımı bombanın öldürücü ve yaralayıcı özelliğe sahip olduğunun kaydedildiği anlatıldı.

61 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şüpheli Alican Kurdaş'ın hakkında "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "Olası kast ile öldürmeye teşebbüs", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak", "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından toplamda 35 yıl 6 aydan 61 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu bulunan şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından başlanacak.