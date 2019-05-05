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AZEZ ŞEHİDİ YÜZBAŞI ÖZDEMİR İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ

SURİYE’nin Halep kentine bağlı Azez kasabasında PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateşle şehit olan Yüzbaşı Celalettin Özdemir’in (35) cenazesi, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından Ankara’ya uğurlandı. Zeytin...

AZEZ ŞEHİDİ YÜZBAŞI ÖZDEMİR İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ

SURİYE’nin Halep kentine bağlı Azez kasabasında PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateşle şehit olan Yüzbaşı Celalettin Özdemir’in (35) cenazesi, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından Ankara’ya uğurlandı.
Zeytin Dalı Harekâtı ile arındırılan Azez bölgesinde dün PKK/YPG’li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtıkları ateşte Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir şehit oldu, Binbaşı Sıtkı Doğruer ise yaralandı. Şehit Yüzbaşı Celalettin Özdemir için bu sabah Gaziantep Havalimanı’nda tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 2’nci Ordu Komutan Vekili ve 7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ahmet Çorbacı, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda asker katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu havalimanına getirildi. Şehit Yüzbaşı Özdemir’in özgeçmişinin okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından il müftülüğü görevlisi tarafından dua okundu. Törenin ardından şehit Yüzbaşı Celalettin Özdemir’in cenazesi Türk Hava Kuvvetleri'ne ait CN 235 tipi hafif nakliye uçağı ile Ankara’ya gönderildi.

Görüntü Dökümü
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-Uğurlama töreninden görüntüler CANLI YAYINLANDI
 
Eyyüp BURUN- Taylan YILDIRIM- İbrahim MAŞE- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, ()- 

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