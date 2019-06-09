Azez'de TSK üssüne saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Suriye'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bulunduğu üs bölgesine PKK/YPG’li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

TSK'nın Suriye’nin Halep kentinin Azez ilçesindeki üs bölgesine, PKK/YPG'li teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TSK'nın sınırda ve Suriye'de konuşlu bulunan topçu birlikleri, saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kilis Devlet Hastanesi

- Alınan önlemler

- Abmulasların gelişi

- Genel ve detay görüntüler

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Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

